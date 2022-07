Raquel Bottura e seus doces personalizados

O chá de bebê de um sobrinho foi a inauguração de Raquel Bottura na confeitaria, em 2014. De lá para cá, com muitos estudos, experiências, indicações e elogios depois, a doceira que trabalhava na área de departamento pessoal e recursos humanos fez transição de carreira e hoje se dedica unicamente aos doces personalizados.

Raquel Bottura produz delícias decoradas com pasta de leite em pó – Foto: Divulgação

São bombons trufados, cones recheados, pães de mel, cupcakes e outras delícias normalmente oferecidas pelos buffets, decoradas segundo os temas das festas e que encantam os convidados. Além disso, Raquel e sua equipe também se dedicam às encomendas especiais em ocasiões festivas como Páscoa, Dia das Mães e Natal, sempre com opção de delivery.

Como diferenciais, ela aponta o amor e a dedicação com que são feitos os doces, resultando em sabores especiais e decorações primorosas.

“Eu estudei e ainda estudo, são muitas etapas para chegar aqui. Acredito que o grande diferencial seja trabalhar com a pasta feita com leite em pó ao invés de pasta americana, então o doce fica lindo, muito mais saboroso e sem desperdícios. Entregamos um trabalho muito bem feito e executado, com acabamento perfeito”, destaca Raquel.

Raquel Bottura Doces

Endereço: Rua São João, 114, São Manoel. Americana

(19) 99798-1149 Facebook: /Raquel-Bottura-Doces

/Raquel-Bottura-Doces Instagram: @raquelbotturadoces

