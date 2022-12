Qual o nível de ensino mais importante na vida do aluno?

Os primeiros anos de escola são decisivos para a aprendizagem futura dos alunos.JPG

A Na Educação Básica, a vida escolar do aluno começa na educação infantil e termina no Ensino Médio. Posteriormente, os estudos podem se desenvolver até a fase adulta e, dependendo da profissão/ocupação e dos interesses pessoais, desenvolver-se indefinidamente. Na educação em geral, é comum encontrarmos defensores da ideia de que os níveis correspondentes às séries mais elevadas são mais importantes.

Nesse imaginário, somente quando o filho estiver maior, geralmente no ensino médio, valerá a pena investir em escola mais qualificada e com maior cobrança por aprendizagem. No entanto, as teorias e os fatos se contrapõem a essa lógica.

A aprendizagem é o empreendimento mais difícil na vida de uma pessoa e possivelmente o mais complexo na construção de uma sociedade. Não há fórmulas, programas, métodos e/ou soluções fáceis; é um continuum que se inicia antes mesmo do nascimento da criança e a acompanha por toda a vida, em todos os lugares. Em outras palavras, o acesso à cultura e ao conhecimento científico elaborado e a construção de uma vida baseada no conhecimento exigem investimento de tempo, dinheiro e esforço. Trazendo para o campo escolar, mesmo considerando a relevância de todas as faixas etárias e níveis de ensino, é consenso que os primeiros anos de escola são decisivos para a aprendizagem futura dos alunos.

Nos anos iniciais, com o cérebro em formação e com plasticidade e fluidez para se adaptar a diferentes situações de aprendizagem, os ganhos no processo de aprender são imensos. A aprendizagem das crianças pequenas não resulta apenas em aquisição de conteúdo e formação de conceitos; vai além, diz respeito à modelagem da própria estrutura cognitiva, que, uma vez desenvolvida, servirá de base para novas aprendizagens. Por isso, algumas habilidades são mais fáceis e simples para crianças do que para os adultos, que apresentam estruturas cognitivas rígidas. Continue a leitura do artigo no site do Antares: www.antaresamericana.com.br

Colégio Antares

Educação Infantil, Fundamental, Novo Ensino Médio, Pré-Vestibular e Profissional

Antares Unidade 1

Telefone: (19) 3461-5647

Endereço: Rua Icaraí, 100 – Jd. Ipiranga

Telefone: (19) 3461-5647 Endereço: Rua Icaraí, 100 – Jd. Ipiranga Antares Educação Infantil

Telefone: (19) 3461-5647

Endereço: Av. Iacanga, 789 – Jd. Ipiranga

Telefone: (19) 3461-5647 Endereço: Av. Iacanga, 789 – Jd. Ipiranga Antares Unidade 3

Telefone: (19) 3461-5647

Endereço: Av. Armando Salles de Oliveira, 1369 – Jd. Ipiranga

Site: antaresamericana.com.br

Facebook: /FaecColegioAntares

Twitter: /antaresfaec

Instagram: /antaresamericana

Linkedin: /colégio-antares

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.