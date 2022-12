Politec garante pleno desenvolvimento dos alunos

O Politec está sempre em sintonia com o mercado de tecnologia e suas ramificações, sem esquecer a formação humana e nem a preparação para os vestibulares - Foto: Divulgação

A Educação Infantil no Colégio Politec oferece descoberta e construção de conhecimentos com atividades que contribuem para a formação global dos aspectos físico, motor, cognitivo, social, moral e emocional. Essas atividades são contextualizadas com temas significativos para cada faixa etária, incentivam habilidades e utilizam o lúdico para oferecer prazer e alegria.

Em atendimento à Lei Federal 13415, o colégio preparou sua matriz curricular composta por Formação Geral Básica e Itinerários Formativos para o Novo Ensino Médio. Na formação Geral Básica, que contempla as disciplinas, conteúdos previstos e necessários para um excelente resultado nos vestibulares são vistos em totalidade e de forma aprofundada.

Nos Itinerários Formativos, todas as Áreas de Conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) são oferecidas, para que os alunos possam vivenciar suas especificidades e escolher suas profissões com mais certeza e segurança. O Colégio também contempla dois Itinerários na Área de Tecnologia: Tecnologia da Informação e Tecnologia da Automação.

No Ensino Médio, uma psicóloga os assessora em seus Projetos de Vida. Na 3ª série, eles reveem conteúdos para os vestibulares e podem se aprofundar na área pretendida. Aulas de revisão, aprofundamento e plantão de redação, com cargas horárias estendidas, garantem uma formação educacional completa.

Ensino Médio de qualidade junto com o Técnico em Informática valorizam a pessoa, constróem seu aprendizado e abrem oportunidades. A escola está sempre em sintonia com o mercado de tecnologia e suas ramificações, sem esquecer a formação humana e nem a preparação para os vestibulares.

Unir a Humanidade ao Conhecimento tem sido a receita de sucesso do Colégio Politec. É muito gratificante festejar com os nossos alunos suas conquistas nos vestibulares, no mercado de trabalho e na vida pessoal. Trabalhamos para isso.

COLÉGIO POLITEC

Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Ensino Médio com o Técnico em Informática (Integrado)

Endereço: Av. Brasil Sul, 2000,Parque Res. Nardini, Americana

Telefone: (19) 3406-7273

Site: www.colegiopolitec.com.br

E-mail: secretaria@colegiopolitec.com.br

Facebook: /colegiopolitec

Instagram: /colegio_politec

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.