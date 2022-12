Escola Tigrão: educação e carinho que seu filho merece

A chegada à escola é a primeira experiência da criança fora do círculo familiar. Por isso, a interação, a brincadeira e a aprendizagem são os pilares da Escola de Educação Infantil Tigrão.

Para a tranquilidade dos pais e responsáveis, nada melhor do que contar com profissionais especializados no cuidado com os “tigrinhos”. Além disso, nas duas unidades da escola Tigrão, cada cantinho foi projetado para ensinar, educar e estimular os pequenos através de brincadeiras e atividades elaboradas para cada faixa etária. Convidando a criança a investigar, explorar e observar, a escola as ajuda a desenvolver aspectos intelectuais e emocionais importantes para toda a vida. Agende sua visita! Venha nos conhecer!







Desenvolvendo habilidades para aprender e construir relações consigo, com os outros e com o mundo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

Tigrão – Escola de Educação Infantil

Unidade 1: Berçário e maternal 1 (0 a 2 anos) Rua Quintino Bocaiúva, 1181, Vila Galo – Americana

Unidade 2: Maternal 2 e Jardim 1 e 2 (3 a 5 anos) Rua Quintino Bocaiúva, 1071, Vila Galo – Americana

Telefone: (19) 99970-7733

