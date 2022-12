NEI é referência em educação integrada e de qualidade

Espaço educativo agradável e repleto de áreas verdes em uma área total de 50 mil m² - Foto: Divulgação

Criado em 1993, o NEI (Núcleo de Educação Integrada), da Fundação Romi, em Santa Bárbara d’Oeste, é reconhecido pela educação integrada e de qualidade, da Educação Infantil até o Ensino Médio, conectando conteúdos teóricos às experiências vivenciais.

Os resultados positivos são possíveis graças à ponte entre a escola e a família. “Família e escola são núcleos transformadores fundamentais no desenvolvimento das crianças e dos jovens. Juntos, não medimos esforços para cumprirmos nossa missão educativa”, afirma a diretora do NEI, Ericka Vitta.

Na Educação Infantil, a aprendizagem se dá pela convivência, brincadeiras, exploração, investigação, expressão, conhecimento próprio e relações entre pares. A criança constrói identidade pessoal, amplia saberes, forma autonomia intelectual, compreende normas. As salas são organizadas para crianças de 2 anos e meio a 6 anos.

No Ensino Fundamental I, as aprendizagens se consolidam em diferentes espaços, visando o relacionamento entre conhecimentos e o mundo. A possibilidade do atendimento em período integral amplia a experimentação, a criação e a imaginação, com áreas e investigações que despertam o interesse e favorecem a autonomia.

Já os alunos do Ensino Fundamental 2 são estimulados a desenvolverem projetos em grupos cooperativos, com ensino híbrido e personalização – tendência educacional em escolas inovadoras do mundo todo. As competências socioemocionais são valorizadas e desenvolvidas, pois baseiam uma formação humana sólida, que permite ao jovem viver, estudar, trabalhar, transformar o mundo e a sociedade em que vive.

Última etapa da educação básica, o Ensino Médio visa garantir formação integral, além da formação profissional, com construção da cidadania e de novas concepções culturais, para os jovens ampliarem horizontes e autonomia intelectual. O Novo Ensino Médio é realidade no NEI, que oferece a possibilidade para o aluno fazer as suas próprias escolhas e montar parte de sua grade curricular, conforme centros de interesse e aptidões.

Estudantes vivenciam o ensino fundamentado na Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), em Equipes (TBL), em Projetos e em Centros de Interesse – Foto: Divulgação

Neste contexto, as disciplinas eletivas ajudam a formar um profissional completo. Astronomia, Educação Financeira, Escrita Criativa, Matemática Conectada, Aprendizagem Baseada em Games e Alquimia na Panela são alguns dos temas oferecidos para ampliar o repertório e contribuir para as escolhas acadêmicas e profissionais.

NEI – Núcleo de Educação Integrada da Fundação Romi

Endereço: Av. Monte Castelo, 1095 – Centro, Santa Bárbara d’Oeste

Telefone: (19) 3499-1553

Site: educacaoquetransforma.org.br

Facebook: /nucleodeeducacaointegrada

Instagram: /nucleodeeducacaointegrada

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.