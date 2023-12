Nutrithiva: refeições para qualquer hora do dia

Para quem deseja uma alimentação leve, para perder peso ou para uma rotina mais saudável, mas não pode abrir mão da praticidade, a Nutrithiva oferece opções de padaria saudável e refeições. Com 10 anos de experiência, a proprietária, nutricionista e chefe de cozinha Stephanie Bordon Trevizam elabora um cardápio repleto de delícias com pratos para todas as ocasiões, café da manhã, almoço, lanche ou jantar.

Além do atendimento presencial, padaria também conta com cardápio on-line e serviço de entrega – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Nutrithiva nasceu como Casa Nutri em 2013 e vem conquistando público pelas suas receitas saudáveis e saborosas, que contribuem para o bem-estar. Além do atendimento presencial, em ambiente agradável e familiar, também conta com serviço de entrega em Americana e Santa Bárbara.

No balcão da padaria, os clientes encontram clássicos como salgados, pães de queijo, bolos, tortas, cookies e outras delícias típicas das padarias tradicionais, porém sem farinhas de trigo. Há ainda uma grande diversidade de bebidas quentes e frias, feitas com leite sem lactose e bebidas vegetais.

Casa Nutri agora é Nutrithiva e completa 10 anos sob o comando de Stephanie Bordon Trevizam – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Outra vantagem é que os produtos não contêm refinados, são adoçados com stevia, eritritol e outros adoçantes naturais.

Já para quem busca refeições, independentemente da hora do dia, a Nutrithiva dispõe de uma variedade de marmitas congeladas nutricionalmente balanceadas, que podem ser aquecidas e servidas em 5 minutos, além de estarem disponíveis no empório para serem levadas para casa ou consumidas na padaria. Através da técnica de ultracongelamento, os alimentos permanecem frescos, não perdem água, cor, vitaminas, texturas e sabor.

Delícias típicas das padarias tradicionais são preparadas sem farinhas de trigo – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

As marmitas pesam 350 gramas e são compostas por 150 gramas de proteínas, 100 gramas de carboidratos de baixo índice glicêmico e 100 gramas de legumes. Também há cremes funcionais e pratos mais elaborados com porções menores. As marmitas podem ser combinadas com saladas fresquinhas.

“De Casa Nutri mudamos para Nutrithiva, com o mesmo propósito, comida de verdade e saudável para todos os públicos. Estamos há 10 anos neste mercado e sabemos que a receita não pode ser apenas saudável, precisa ser gostosa”, enfatiza Stephanie, que também dá aulas de culinária saudável para leigos.

Nutrithiva – Café, doces, refeições e padaria saudável – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Nutrithiva – Café, doces, refeições e padaria saudável

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Cardápio on-line no site: Nutrithiva.com.br

Endereço: Rua dos Bambus, 335, Jardim São Paulo. Americana-SP.

WhatsApp: (19) 99258-1363

Instagram: @nutrithiva