Artlive Assessoria Musical: transformando melodias em momentos inesquecíveis

No universo dos casamentos, cada detalhe é importante na construção de um dia mágico e que ficará para sempre na memória. E a trilha sonora é uma das chaves para criar um cenário emocionalmente rico, e ninguém entende melhor essa arte do que Anderson Féboli.

Anderson Féboli – Foto: SMH Fotografia

Multi-instrumentista e professor de piano, violino e acordeon, Anderson é quem está por trás da Artlive Assessoria Musical, uma equipe de profissionais que oferece uma experiência sonora única para casamentos e eventos corporativos.

“Podemos dizer que a música é a linguagem universal do amor e escolher a trilha sonora do casamento é o momento que o casal expressa essa conexão”, afirma Anderson. Entre os casais modernos, a tendência é equilibrar o tradicional com o contemporâneo, escolhendo músicas clássicas e atemporais e, ao mesmo tempo, incorporando canções pessoais que têm significados na relação dos noivos.

Anderson Féboli é quem está por trás da Artlive Assessoria Musical que oferece uma experiência sonora única para casamentos e eventos corporativos – Foto: @camadegato

O trabalho de Anderson vai além de executar belas melodias. “Nosso trabalho é criar memórias, musicalizar a jornada emocional dos noivos”, afirma. Segundo ele, a Artlive não apenas adiciona requinte e delicadeza à cerimônia, mas também enriquece a experiência dos convidados, transformando o casamento em uma celebração inesquecível.

Anderson Féboli – Foto: Divulgação

Com uma ampla gama de formações instrumentais e vocais, Anderson acolhe os noivos e os orienta através das opções disponíveis, garantindo que cada momento musical seja perfeito para expressar a história do casal.

Artlive Assessoria Musical

Instagram: @oandersonmusico

WhatsApp: (19) 98123-0309