Clínica Bruna Borlenghi: realce sua beleza autêntica e natural

Na emocionante caminhada em direção ao altar, cada noiva traz consigo o desejo de destacar-se pela beleza, plenitude e confiança. As médicas da Clínica Bruna Borlenghi, em Americana, acreditam na autenticidade, abraçam a individualidade de suas pacientes e combinam diferentes especialidades e tecnologias para realçar a beleza de cada uma de forma natural e segura.

Equipe médica multidisciplinar da Clínica Bruna Borlenghi é apaixonada por cuidados com corpo, pele e cabelos: Catariny Viel (e), que atua na área da Nutrologia; Bruna Borlenghi (c), médica, e Bruna Paiva (d), também médica – Foto: Claudeci Junior/Liberal

“Passei a infância e adolescência em ateliês de artes, pintando e esculpindo com meu pai, artista plástico. A junção das paixões pela medicina e pela arte me trouxe até a medicina estética, onde atuo com profundo amor e um olhar estético e artístico, sempre pautado na ética e na segurança”, afirma dra. Bruna Borlenghi, médica idealizadora da clínica.

Na equipe, temos a médica Bruna Paiva, que dedica uma atenção especial aos cabelos. “Acredito firmemente que a saúde capilar é fundamental para a autoestima e o bem-estar emocional de cada pessoa, e é por isso que me especializo nesta área fascinante”, afirma ela.

A médica Bruna Borlenghi é a idealizadora da clínica – Foto: Luciana Maluhy Gebara

Além dos cuidados com a saúde da pele e cabelo, a dra. Catariny enriquece a equipe com sua especialização em Nutrologia, com foco em emagrecimento e ganho de massa muscular.

“Nada se compara à alegria de ajudar esses pacientes a mudar seus hábitos alimentares e, consequentemente, transformar suas vidas. Cada dia é uma oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas”, diz.

Cronograma de beleza

A chave para alcançar uma aparência deslumbrante está no planejamento cuidadoso de tratamentos na clínica e em casa. Pensando nisso, as médicas da Clínica Bruna Borlenghi compartilham um cronograma com orientações valiosas para as noivas:

Noivado (12 a 9 meses antes do casamento)

Consulta

• Compartilhe suas preocupações específicas (olheiras, acne, poros dilatados, flacidez, manchas ou rugas)

• Emagrecimento e ganho de massa magra (avaliação da sua composição corporal e níveis de vitaminas)

Escolha do vestido (9 meses)

Cabelos radiantes e combate a flacidez

• Combate flacidez corporal e facial (bioestimuladores de colágeno e Ultraformer)

• Laser (comece com antecedência para ótimos resultados)

• Procedimentos capilares (microinfusão de medicamentos)

Convites (6 meses)

Verdadeira beleza

Antioxidantes e Pool de Vitaminas (Para uma pele e cabelos iluminados e um sistema imunológico fortalecido)

• Preenchimentos Faciais (realçando sua beleza de forma natural)

Planejamento da Lua de Mel (3 meses)

Provando bíquini

• Enzimas para gordura localizada

• ULTRAFORMER

• SKINBOOSTER

• PROFHILE

• Cuidados para o bem-estar emocional: estratégias para lidar com o estresse e a ansiedade

Votos (1 mês)

Chore com elegância

• Toxina Botulínica (reduz rugas para lágrimas elegantes)

• Peeling: removendo células mortas para uma pele de bebê

Despedida de solteira (15 dias)

Agora relaxe

• Suplementação para um sono reparador: priorize o autocuidado, garanta um descanso adequado e mantenha-se hidratado.

• Procedimentos superficiais para evitar que a maquiagem craquele e minimizar a aparência dos poros

