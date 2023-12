Instituto Odontofacial Bortoni: procedimentos garantem beleza de noivas e noivos

No Instituto Odontofacial Bortoni, noiva e noivo contam com os talentos e conhecimentos de Silvia e Rosalbo

Sentir-se bem e bonita é o que as noivas mais querem e merecem no dia do casamento. E planejar com antecedência os procedimentos necessários para alcançar os resultados desejados ajuda a garantir tranquilidade neste processo.

No Instituto Odontofacial Bortoni, noiva e noivo contam com os talentos e conhecimentos de Silvia e Rosalbo. Silvia Helena Neves Ferreira Bortoni, sob o CRO 50737, é especialista em harmonização facial, imaginologia dento-maxilo-facial, acupuntura e clareamento dental, além de ser habilitada em laserterapia e ozônioterapia. Também é membro da SBTI (Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais).

No Instituto Odontofacial Bortoni – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Já Rosalbo da Costa Bortoni, sob o CRO 50738, é mestre em disfunção da ATM (Articulação Temporo-Mandibular) e especialista em implantes dentários, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, cirurgias avançadas, hospitalares e ambulatoriais, ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Também é membro da SBTI.

A sugestão do casal é a realização de uma consultoria de harmonização orofacial e procedimentos odontológicos um ano antes do casamento. A antecedência é perfeita para uma consulta inicial, pois permite um planejamento amplo e detalhado. Outra vantagem é a diluição do investimento financeiro. A especialista listou os procedimentos mais procurados pelos noivas, com a antecedência mais adequada.

1 ANO

Este é o momento de planejar a reabilitação oral, envolvendo procedimentos como restaurações, implantes, colocação de facetas e alinhamento ortodôntico. Já quanto aos procedimentos faciais, é hora de planejar lipoaspiração de papada ou plicatura de platisma, que têm caráter cirúrgico e deixam o perfil da noiva ou do noivo mais harmônico.

A antecedência também favorece o preparo da pele com peelings e aplicação de bioestimuladores de colágeno.

8 MESES

A aplicação de toxina botulínica pode iniciar com 8 meses de antecedência, para retoques com 60 a 30 dias antes do casamento. Quem tem gordurinhas indesejadas ou flacidez, que demandam retração da pele, pode investir no endolifting.

4 MESES

Aplicação de bioestímulo de colágeno e uso de ultrassom microfocado, que juntos garantem firmeza e beleza da pele. Este é o momento para fazer preenchimento labial, caso seja um desejo da noiva, com tempo para adaptação e possíveis ajustes. A antecedência também é ideal para o lifting temporal, preenchimento malar, contorno de mandíbula e mento ou rinomodelação.

2 a 1 MÊS

Os noivos podem investir no clareamento dental com antecedência de 60 a 30 dias antes do casamento. Para a pele, com um mês a três semanas de antecedência, a indicação é Laser LAVIEEN ou peeling rejuvenescedor. Talvez seja necessário repetir a aplicação de toxina botulínica, ajustar ou retocar preenchedores.

2 SEMANAS

Com a harmonia facial e dos dentes garantida, a Dra Silvia indica a realização de uma limpeza dentária completa. Hidratação facial e microagulhamento com ativos finalizam os cuidados com a pele para o grande dia.

Instituto Odontofacial Bortoni

Endereço: Rua Caiapós, 420 – Jardim São Francisco, Santa Bárbara d’Oeste

Telefone: (19) 3455-3695

Site: odontologiabortoni.com.br

WhatsApp: (19) 99852-1786

Instagram: @drrosalbo_drasilvia