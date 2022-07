Mr Chico tem cardápio com pizzas no jantar

O Mr Chico é um restaurante self-service conceituado e tradicional em Americana - Foto: Junior Guarnieri.JPG

Quem conhece Americana provavelmente já almoçou no Mr Chico, restaurante self-service conceituado e tradicional, localizado no Welcome Center, com ambiente bastante familiar. A novidade é que agora o Mr Chico também abre no período da noite, servindo pizzas de alta qualidade.

No buffet são mais de 20 pratos frios e outros 28 pratos quentes, além da churrasqueira completa e com carnes selecionadas. A qualidade e a variedade do buffet são somadas a pratos especiais, como a paella de frutos-do-mar dos sábados e os camarões na moranga ou empanados, especiais dos domingos. Sucos naturais, drinques, chopes e sobremesas tradicionais da casa completam o clima familiar dos almoços.

Para os jantares à pizza, os sócio-proprietários Maíra e Reuel Moreira testaram e planejaram cada detalhe, com o objetivo de oferecer sabores requintados e especiais.

As pizzas do Mr Chico são inspiradas nas pizzas servidas na Mooca, em São Paulo, principalmente com relação à longa fermentação das massas e os molhos de tomates especiais. Para completar, ingredientes nobres foram selecionados em um processo carinhoso em busca de um ótimo resultado final.

Contando com a estrutura do Welcome Center, que está constantemente em busca de melhorias, o Mr Chico também possui horário de atendimento amplo, das 11h às 22h. “Somos um self-service, mas queremos ser um restaurante onde as pessoas saibam que terão as necessidades atendidas, como se estivéssemos mesmo em família”, destaca Maíra.

Mr Chico – Restaurante

Endereço: Av. São Jerônimo, 120, no Welcome Center – Jardim Bela Vista, Americana.

