Limpeza doméstica com aromas de família

Uma crise na tecelagem foi o que levou o casal Verônica e Marcílio Fuzetto aos trabalhos com produtos de limpeza, em 1983. Naquela época, o casal não tinha posses, vivia de aluguel, se levantava após uma demissão e, contrariando as opiniões de outros familiares, resolveu empreender. No início, Marcílio comprava os produtos e revendia, com a própria Brasília, na cidade de Sumaré.

Atento à composição dos produtos, começou a produzir a própria pasta desengraxante, no fundo da casa, que aos poucos foi tomada por tambores. Marcílio recolhia e reaproveitava latas de óleo dispensadas pelos postos de combustíveis, que eram limpas pela esposa Verônica, na companhia do filho mais velho do casal, Marcílio Fuzetto Júnior. O empreendedor comprava sebo e aprimorava o produto por conta própria.

Depois, alugou um barracão de 200 metros quadrados, que era dividido por igual com outro amigo empreendedor. Conforme o tempo passava, a empresa crescia, a cartela de produtos era ampliada e a família se envolvia no negócio.

A Fuzetto hoje está sediada em Santa Bárbara, em uma área industrial com 2,4 mil metros quadrados, com 40 funcionários e produção de 40 ítens.

Hoje, além da pasta desengraxante, a Fuzetto produz a pasta cremosa Poderosa, pasta de limpeza a seco Facilit, sabão pastoso em sachê e pote. Possui uma linha completa de produtos para limpeza automotiva, como silicone, cera de carnaúba, cera líquida, lava autos e limpa pneus. Também produz álcool e limpadores perfumados, desinfetantes com diferentes aromas, produtos multiuso e limpa vidros, alvejante sem cloro, lava louças, limpa alumínios, amaciantes, lava roupas, águas sanitárias e esponjas.

A antiga Brasília foi substituída por uma frota própria com 6 caminhões, entregam produtos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas a Fuzetto marca presença em todos o País através de transportadoras. Além disso, está disponível nas grandes plataformas de compras on-line, como Amazon, Shopee e Lojas Americanas. Recentemente, também entrou na rede Tenda Atacado.

A Fuzetto oferece linha completa de produtos para limpeza doméstica e automotiva; a pasta desengraxante foi o início de tudo

Assim, as dificuldades financeiras da família abriram espaço para a construção de uma indústria que emociona e gratifica Verônica e Marcílio Fuzetto. Outro motivo de alegria é o fato de que a Fuzetto agora é comandada pelos filhos do casal, Fernanda Fuzetto, responsável técnica e gestora, e Marcílio Fuzetto Júnior, administrador e gestor. Além de dedicarem a vida ao negócio com muito amor, eles repassam os valores familiares ensinados na prática pelos pais. “São muitas histórias. Passamos por muita coisa para chegar até aqui, sempre juntos. Somos uma família dedicada à indústria. Essa é a nossa história e Fuzetto é o nosso sobrenome”, finaliza Marcílio.

