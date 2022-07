Let’s Eat Americana, uma delícia sem fim

Com um cardápio variado, o Let’s Eat ainda conta com uma decoração que remete a ícones do cinema e das histórias em quadrinhos

Descontraído e delicioso! Esses adjetivos podem definir tudo que o Let’s Eat, restaurante com estilo americano, pode oferecer. Com um cardápio variado, que inclui hambúrgueres gourmet, american BBQ e comida mexicana, o Let’s Eat ainda conta com uma decoração que remete a ícones do cinema e das histórias em quadrinhos, além de esportes consagrados na terra do Tio Sam.

O Let’s Eat Americana também conta com diversas opções de porções, drinks tradicionais e exclusivos que são uma delícia, chopp geladíssimo e sobremesas que deixarão qualquer um com “água na boca”. Sem dúvidas, é uma ótima opção para happy hours com os amigos ou para uma noite descontraída com a família.

Um dos pratos mais tradicionais da casa, o Ribs Festival vem fazendo sucesso na cidade. O prato tem a Costela Suína como protagonista, servida em diferentes versões: tacos, burritos, quesadillas, Pulled Pork Burger, além de quatro deliciosas ripas de ribs. Tudo isso acompanhado de uma porção de fritas e o exclusivo molho barbecue. Deu água na boca? Então corre pro Let’s.

Endereço: Rua Primo Picoli, 235, Jardim Girassol, Americana

Rua Primo Picoli, 235, Jardim Girassol, Americana Funcionamento: terça a domingo, a partir das 18h

terça a domingo, a partir das 18h Delivery: (19) 3461-1464

(19) 3461-1464 Site: letseat.com.br

letseat.com.br Facebook: /letseatamericana

/letseatamericana Instagram: @letseatamericana

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.