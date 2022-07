La Grelha, 10 anos servindo carnes nobres

O La Grelha é sinônimo de carnes nobres e saborosas há 10 anos em Americana. O aniversário será comemorado no começo de 2023, mas os clientes já vão ganhar o presente. O restaurante inaugurou seu espaço kids, consolidando sua vocação familiar.

Voltado aos públicos de todas as idades, o La Grelha tem em sua essência o atendimento às famílias. Com seu espaço kids, traz ainda mais tranquilidade para os pais e diversão para os pequenos. O restaurante investiu na temática de dinossauros e cerca de 200 peças representando a espécie preenchem o local. A decoração também reflete o tema, com piso e painel que remetem à floresta.

Com estrutura de 40 metros quadrados, o espaço reúne brinquedão com escorregador e piscina de bolinhas. Ele também vai contar com uma atração inédita em Americana: o projetor interativo. Ele é repleto de jogos acionados através das bolinhas da piscina, garantindo uma diversão interativa com os pequenos. “Consolidamos nossa vocação de ser um ambiente familiar investindo no espaço kids”, acredita o proprietário Sergio Rocha.

Boutique com carne certificada

Receber bem os clientes é uma característica da casa

Desde sua fundação, quando era um restaurante pequeno, o foco do La Grelha sempre foi a excelência da carne. O cardápio é 100% de carne certificada Angus, do qual 80% é Black Angus, o tipo mais nobre.

Durante toda sua trajetória, o La Grelha, que além de restaurante também é uma boutique de carnes, sempre trabalhou com carnes da marca VPJ Alimentos, primeira empresa no Brasil a conquistar o selo Angus Gold do Programa Carne Angus Certificada e a implementar o sistema de classificação de carcaças da Brazil Beef Quality – BBQ, chancelando selos de 3, 4 e 5 estrelas.

“Acreditamos e confiamos nos nossos parceiros. Para nós, o La Grelha é um exemplo de parceria perfeita, pois é um restaurante de alto padrão que demanda um produto diferenciado, e por isso serve uma seleção de cortes da VPJ há 10 anos. A Steakhouse, assim como o ambiente, prima por excelência, e por isso demanda produtos à altura no estabelecimento. Desta forma, aposta na qualidade premium dos produtos VPJ, que são produzidos com muito zelo e competência, atendendo assim os mais exigentes paladares de clientes da região”, destacou a fornecedora.

ATENDIMENTO. O casal de proprietários Sergio e Elisangela Limoni Rocha são movidos pelo prazer de receber, dividindo as atividades do La Grelha. Enquanto ela se encarrega da boa recepção e atendimento ao cliente, ele se consolidou como parrillero da casa. “O que nos move é a adrenalina da cozinha e o desafio de servir bem”, disse o proprietário.

