La Furia prioriza preparos nas brasas

Ambiente rústico e preparo artesanal diferenciam o restaurante La Furia - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Ambiente rústico e preparo artesanal diferenciam o restaurante La Furia, que tem como principal traço identitário todos os preparos serem feitos no fogo do forno a lenha ou carvão, do defumador, da parrilla ou do fogão a lenha. O menu conta com carnes bovinas, suínas, ovinas, peixes e frutos-do-mar, sempre acompanhando saladas e legumes, além de opções vegetarianas e veganas.

“Na grelha a carne ganha muito sabor por causa da lenha e da própria queima. Usamos lenha frutífera e é perceptível como até mesmo o legume ganha mais cor e mais vida. A mistura da fumaça com o fogo lambendo o alimento acrescenta sabor e textura aos preparos”, destaca Pedro Spadaro, proprietário de La Furia juntamente com Ricardo Picioli.

Prime Rib de 700 gramas – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

Outro diferencial do La Furia é o fato de todas as carnes serem certificadas e rastreáveis, o que permite garantir a qualidade genética de todos os produtos. Isso é possível através de fornecedores que aderiram ao sistema “Do Pasto à Mesa”, que reúne dados sobre a proteína animal desde a origem da criação seguindo por toda a cadeia de alimentos.

Os almoços têm como opção pratos executivos. Terças, quartas e quintas-feiras são dias de happy hour com chopp Brahma em dobro das 17h30 às 21h; e nas quintas também acontece o Dia do Buteco, com entradinhas a preço especial. O restaurante também promove eventos como o Festival de Churrasco, Burguer Fest e Feijoada com Pagode, sempre com divulgação pelo Instagram da casa.

Almoços têm como opção pratos executivos – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

La Furia – Carniceria y Parrilla

Endereço: Rua Presidente Vargas, 412, Vila Medon, Americana

WhatsApp: (19) 99181-7482

(19) 99181-7482 Instagram: @lafuria_br

