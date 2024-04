Higiene é aliada no bem-estar e prevenção de doenças

A higiene adequada de animais de estimação vai muito além dos banhos. Veterinários afirmam que, quando inserida na rotina, a limpeza da boca, das orelhas e dos olhos dos pets, além de melhorar incômodos para o tutor e para o animal, elimina sujeiras que podem causar doenças.

O ideal é ter uma rotina de cuidados bem estabelecida desde filhote, assim a resistência será menor. Durante as limpezas, os tutores também devem se atentar para a saúde do bichinho, para comunicar possíveis alterações ao médico veterinário. Vale lembrar que esses momentos também possibilitam contato e troca de afeto, com vantagens tanto para o tutor quanto para o pet.

Xô tártaro!

Se você desiste de brincar com o seu animalzinho por conta do bafo que ele emana, saiba que a falta de limpeza da boca pode resultar em consequências muito mais graves.

“Devido à formação de placas de tártaro, pode ter gengivite, sensibilidade, dores, dificuldade de mastigação e até perda dos dentes, dependendo da evolução e da quantidade de tártaro na boca. E existem doenças mais graves, como endocardite, alterações renais, hepáticas, pulmonares, dependendo das bactérias presentes na boca”, explica o médico veterinário Klaus Tober Santarosa, responsável pela clínica Med Kal Pet.

A frequência ideal de escovação dos dentes dos cães e gatos é a mesma dos humanos, após cada refeição, removendo restos de comida que fiquem entre dentes e gengivas, segundo o veterinário. Produtos auxiliares no controle bacteriano podem ser aliados, como é o caso de sprays, soluções colocadas na água e petiscos que ajudam a dissolver as placas de tártaro.

“Sabemos que nem sempre é possível manter uma rotina de escovação dos dentes dos pequenos, por isso recomendamos que a família leve o gatinho no mínimo uma vez ao ano para uma avaliação bucal com o médico veterinário, que poderá indicar o procedimento de tartarectomia, limpeza dos dentes para remoção de tártaro e placa bacteriana e inspeção para saber se tem dentes quebrados, fraturas, exposição de raiz ou dentes moles”, acrescenta a médica veterinária Salete Rodrigues Cândido, do LM Hospital Veterinário.

Incômodo nas orelhas, jamais!

O seu cachorro ou gato coça, chacoalha ou esfrega as orelhas com frequência, utilizando até mesmo chão e móveis na tentativa de conter o incômodo? Ele pode estar com otite, ainda em estágio inicial ou até avançado.

O veterinário da Med Kal Pet recomenda que os tutores façam a limpeza dos ouvidos dos cachorros semanalmente, até porque algumas raças têm maior predisposição às infecções. E o mesmo cuidado vale para os bichanos.

“Verificar sempre se as orelhas têm acúmulo de secreção, odor forte, se ele coça ou fica incomodado chacoalhando a cabecinha. Todos esses sintomas indicam problemas. E muito cuidado com o produto a ser usado nos ouvidos do felino”, afirma a especialista do LM Hospital Veterinário, ressaltando a importância de indicação, prescrição e acompanhamento do veterinário, já que muitos produtos podem causar intoxicação ou piora dos sintomas.

Chega de ramelas!

Os olhos são órgãos muito sensíveis, mas que demandam limpeza diária. O cachorro certamente terá uma aparência mais agradável sem aquela sujeirinha abaixo dos olhos e manter a higiene vai ajudar a prevenir problemas, como conjuntivite, ceratoconjuntivite seca ou lágrima ácida, que são bastante comuns.

A recomendação de Klaus é limpar os olhinhos do bicho com soro fisiológico e, ao constatar irritações ou outras anormalidades, consultar um veterinário, que pode medicar o animalzinho corretamente e indicar outras condutas.

Entretanto, quanto aos olhos dos gatinhos, a veterinária Salete dispensa as limpezas e explica os riscos. “Em condições normais de saúde, não é necessário limpar. Dependendo do que for usado, pode gerar sintomas alérgicos ou inflamatórios, irritando e causando desconforto”.

“As doenças oftálmicas podem estar relacionadas apenas aos olhos ou a alterações sistêmicas do organismo, sejam elas metabólicas, infecciosas ou virais. Por isso é muito importante o médico veterinário fazer uma avaliação completa, com exame oftálmico, físico e complementares. A imunização dos felinos também ajuda a prevenir doenças que levam a alterações oftálmicas.