Faça as unhas como uma rainha

Imagine ser atendida com leveza e sem espera, por profissionais que conhecem suas preferências, com processos de qualidade que não afetam a saúde em geral ou das unhas, em uma poltrona confortável, recebendo um café, capucchino, suco ou até cerveja em uma bela bandeja e ainda ter vantagens como cliente. Na Queen Esmalteria, o objetivo é fazer com que manicure e pedicure sejam experiências capazes de despertar a rainha que existe em toda mulher.

A Queen Esmalteria fica no Jd. Girassol, em Americana – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

Com inauguração no final de 2021, a esmalteria é comandada pelas irmãs gêmeas Danielle e Dayanne Queiroz. Paulistanas que viveram mais de 20 anos em Fortaleza (CE), elas escolheram Americana para empreender com propósito no ramo da beleza, atraídas pela qualidade de vida e pelo perfil da cidade, após fazerem uma detalhada pesquisa de mercado, visando oferecer o máximo de conforto e qualidade.

As irmãs Danielle e Dayanne Queiroz oferecem às clientes da Queen Esmateria, atendimento personalizado e de qualidade – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

“Fazer as unhas exige técnica e conhecimento, mas traz uma sensação de leveza, dever cumprido, cuidado, poder e outros significados para cada uma de nós. Queremos transmitir isso a nossas clientes, com sorriso nos olhos. Que elas se sintam as melhores, as rainhas. Queremos não só que as clientes se sintam bem, mas também nossas colaboradoras. Conhecer pelo nome, anotar os esmaltes preferidos, ter proximidade, acreditamos nisso”, destaca Dayanne Queiroz.

Serviços oferecidos:

Manicure e pedicure

Plástica podal

Alongamento de unhas com fibra de vidro

Blindagem

Banho de gel

Esmaltação em gel

Queen Esmalteria

Endereço: Rua Hermam Müler Carioba, 252 – Jardim Girassol

(19) 3648-8540 Instagram: @queenesmalte

