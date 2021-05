Dicas e segredos para cultivar hortas em vasos

Saber a origem do alimento que colocamos na mesa é cada vez mais relevante na sociedade em que vivemos – tanto pela garantia de mais saúde através dos orgânicos, quanto pela economia e comodidade.

Pode parecer difícil, mas colher temperos e hortaliças minutos antes do preparo das refeições é uma possibilidade para quem cultiva uma horta em vasos.

O sucesso depende de pelo menos 5 horas de sol direto e boa luminosidade no restante do dia, mas a horta pode ser feita em quintais, terraços e até mesmo varandas de apartamento.

A engenheira agrônoma Talita Teixeira Azevedo Gobbi Peron, docente na área de paisagismo no Senac Americana e moradora de Piracicaba, onde mantém um espaço funcional com plantas ornamentais e alimentícias, responde às principais dúvidas dos iniciantes.

Talita mantém um espaço funcional em sua casa com plantas alimentícias – Foto: Arquivo pessoal

Como escolher os vasos mais adequados para compor a horta?

Nos vasos mais altos, com 30 centímetros de altura ou mais, cultivar plantas mais altas ou que têm raízes profundas. Já nos vasos ou jardineiras que têm aproximadamente 20 centímetros de altura têm melhor adaptação as mudas menores e com raízes mais superficiais.

Quais são as variedades sugeridas para cultivo em vasos?

Hortaliças que possuem a parte aérea comestível e um ciclo de vida curto como alface, rúcula, chicória, almeirão, espinafre, couve folha, salsa, cebolinha e coentro. Somam-se ainda plantas condimentares como o orégano, tomilho, alecrim, hortelã e manjericão. Hortaliças de fruto, como tomate, pimentão e pimentas também são boas escolhas. Em relação às hortaliças tuberosas, cujas partes comestíveis são desenvolvidas dentro do solo, como é o caso da batata doce, o plantio em pequenos espaços é possível, mas vai exigir maior profundidade do vaso e, na maioria das vezes, um ciclo de desenvolvimento mais longo.

Como regar e adubar?

A rega deve ser constante e diária, dependendo da idade das plantas. É preciso cuidado para não causar o encharcamento do solo, além de estudo sobre o volume de água necessário em cada rega e o espaçamento da irrigação de cada uma de suas plantas. No geral, os nutrientes N, P e K são os de maior exigência no cultivo de hortaliças, cuja necessidade também varia de acordo com a espécie e com a fase de desenvolvimento. O mais indicado para uma horta caseira com adubos orgânicos é o húmus de minhoca, pois além de oferecer os nutrientes para as plantas também é uma forma de cuidar do solo. Mas existem outras opções de adubos orgânicos para usos específicos.

O que podemos aproveitar da cozinha para a horta?

As sementes rendem novas mudas para cultivo, enquanto que os resíduos, como cascas e restos de alimentos naturais, podem ser compostados. Um exemplo de compostagem é por meio do minhocário doméstico, feito com três caixas plásticas empilhadas, sendo que as duas de cima são furadas para que as minhocas possam transitar e a última é destinada à coleta do líquido produzido, que pode ser utilizado como fertilizante. Cascas de ovos secas e trituradas são outra possibilidade para a produção de substrato. Cerca de 50 gramas rende 20 litros e a aplicação eleva o pH do solo, ajuda a aumentar a resistência das

plantas e a evitar doenças.

Como montar um vaso?

Para a montagem do vaso precisamos pensar no processo de drenagem e no tipo de substrato a ser utilizado. O primeiro passo é conferir se o vaso possui pelo menos um furo no fundo. Caso não tenha, o furo deve ser feito. Já a escolha entre semente ou muda vai depender da pressa do jardineiro para as colheitas. No caso da semeadura, as informações prévias dos fabricantes ajudam no manejo. Então, a montagem deve ser feita da seguinte maneira: