Verde das plantas tem espaço na decoração

O verde das plantas está dominando ambientes de casas e apartamentos, propiciando aos moradores um clima acolhedor e aconchegante. O número de pessoas que redescobriu as plantas durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) só cresce.

Ao mesmo tempo em que preenchem espaços e tornam a decoração mais interessante, o cuidado com as plantas acaba se transformando em um hobbie – motivo pelo qual elas costumam se multiplicar pela casa de quem pega gosto pela coisa.

“Quando você começa a mexer com as plantas é comum ir aumentando a quantidade, e quando você vê, está dentro de uma selva, com vários vasos, com formatos de folhas maravilhosos e cores”, descreve Maria Fernanda Padovese, arquiteta, designer de interiores e paisagista, docente no Senac Americana.

De acordo com ela, o confinamento trouxe a percepção de que o contato com a natureza é essencial para o ser humano, e as pessoas passaram a prestar mais atenção nas plantas à sua volta, o que trouxe inclusive a redescoberta de espécies.

“Espécies que já não eram cogitadas pelas pessoas para serem colocadas dentro de casa, como a maranta, o antúrio, os filodendros, de maneira geral, com suas cores e folhagens, agora voltaram”, destaca Maria.

Neste projeto da Loom Arquitetura para uma residência em Americana, o painel verde com folhas de samambaias, eucalipto prateado, hera e folhas de camélia, ocupa uma parede da sala de jantar – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O único pré-requisito para a inclusão de plantas na decoração de interiores é gostar dos vegetais, já que existem diversas possibilidades de incluir o verde nos espaços, até mesmo com a função de demarcar ambientes.

É o que ocorre neste projeto executado pelos profissionais do escritório Loom Arquitetura, de Americana. A casa em um condomínio no Jardim América tem sala de estar, de jantar e cozinha integradas, com painel verde na sala de jantar.

Segundo a engenheira civil e designer de interiores Bruna Loureiro, que assina este projeto, a parede verde também pode ser aplicada para integrar espaços, ajudar a compor um painel de tv, por exemplo, dentre outras soluções.

“Com a proposta da parede verde, você pode ter as plantas seja qual for o espaço disponível. A parede verde está muito em alta, eu acredito que seja uma das ideias mais relevantes para trazer o verde para dentro dos ambientes, especialmente em imóveis em que você não tem jardins”, opina a profissional.

Natural

Por muito tempo o verde foi deixado do lado de fora. Embora o paisagismo tenha uma importância destacada desde sempre, atualmente as pessoas sentem uma necessidade ainda maior de convivência em espaços que transmitam tranquilidade, bem-estar e paz – função que as plantas desempenham bem, especialmente em conjunto com outros elementos naturais.

É o que ressalta a arquiteta e designer de interiores Raquel Ometto, professora no curso de Design de Interiores na Etec (Escola Técnica Estadual) Polivalente de Americana.

Ela sugere a composição de vasos e cachepôs com diferentes formas, tamanhos e cores para a decoração com plantas, além de pendentes nas paredes ou no teto, estantes com suportes para os vasos, macramés e um projeto de iluminação que valorize o conjunto.

“Podemos compor um espaço remetendo à floresta. Trabalhamos com elementos naturais, vasos cerâmicos, até mesmo papéis de parede ou tecidos temáticos com folhagens e estampas de animais ou fibras naturais. Uma mesa em madeira, seja de reutilização de carretéis ou de madeira de demolição. Tudo o que conseguirmos de natural e reutilizado é bem interessante na arquitetura de interiores de hoje”, completa Raquel.