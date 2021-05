Confira 10 espécies de suculentas para cultivar em casa

O cultivo de plantas dentro de casa já vinha como tendência na área de decoração, e se consolidou no ano passado com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Prova disso é que a página de Fernanda Dagrela no Instagram conquistou mais de 60 mil seguidores em pouco mais de um ano de conteúdo sobre o assunto.

“Por esse trabalho que faço no Instagram eu percebo o quanto as plantas têm ajudado a vida das pessoas. Tem muita gente isolada em casa há um ano, pessoas estressadas. Ao procurar algo para fazer, encontraram nas plantas uma atividade para se conectar com a natureza, buscar a paz interior. As plantas têm esse poder”, defende a engenheira.

Além dos benefícios psicológicos, o cultivo de algumas plantas tem o poder de purificar o ambiente. Esse é o caso das suculentas, que absorvem gases tóxicos e poluentes da atmosfera, tornando o ar mais limpo!

Veja dez espécies que você pode cultivar na sua casa

Aloe Black Gem

Cacto Macarrão – Rhipsalis baccifera

Rabo de burro ou Dedo de moça (Sedum morganianum)

Haworthia Coarctata

Orelha de Shrek

Rosa de Pedra

Rosinha de Sol (Aptenia cordifolia)

Colar de Pérolas (Senecio Rowleyanus)

Sinocrassula Yunnanensis

Haworthia Fasciata

Dicas para não errar no cultivo