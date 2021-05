Dez espécies de fácil cultivo para ‘pais de plantas’ de primeira viagem

Se aventurar na jardinagem exige cuidado, estudo e paciência. Para quem está começando nesse estilo de vida, uma dica é optar por plantas de fácil cultivo. Além de bonitas, essas espécies se encaixam bem na rotina de quem tem uma vida corrida.

O paisagista e professor de jardinagem Fagner Aurélio Zanetti, também idealizador do projeto de educação ambiental para crianças “A Horta da Lelê”, comenta que as plantas de cultivo interno normalmente costumam ser mais fáceis de serem cuidadas, já que a maioria não necessita ser aguada muitas vezes durante a semana e apenas a luz natural é suficiente.

Fagner e uma peperômia pendente, espécie demanda pouca água e luz para se desenvolver bem – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

De acordo com Fagner, o ideal para todas elas é adubar a cada dois meses. Dentre as opções, ele recomenda utilizar adubo orgânico, com uma mistura rica em nutrientes para fertilizar o solo.

Algumas opções são: húmus de minhoca, esterco de galinha ou de vaca, ou até mesmo a composteira. Confira as dez indicações de Fagner e os cuidados necessários de cada uma delas:

Jiboia

Conhecida pelas folhas em formato de coração, a jiboia é resistente e fácil de cuidar. Ela é ideal para ser cultivada em vasos de chão ou pendentes, tanto na varanda, como em ambientes internos. Também pode ser utilizada como trepadeira. É necessária pouca manutenção, apenas regar duas vezes na semana. O cuidado maior é deixá-la próxima de uma janela para conseguir luz natural.

Violeta

A Violeta tem a beleza garantida com flores delicadas. Ela deve ser cultivada em um local protegido, em que não tenha a presença do sol direto, mas que tenha claridade. Regar duas vezes na semana já é suficiente. Se notar neste intervalo que a terra está seca, volte a molhar um pouco mais.

Cactos

Os cactos são espécies resistentes que exigem pouco cuidado. Eles também crescem à medida que possuem espaço. Se não houver mais espaço no vaso, estacionam no tamanho que conseguiram chegar. São plantas que gostam de sol direto. É recomendado molhar uma vez na semana. Uma dica do paisagista é realizar o teste do dedo: coloque o dedo na terra, se estiver seca, está na hora de molhar.

Árvore da felicidade

A árvore da felicidade é caracterizada por ter o macho e a fêmea. O macho é um arbusto lenhoso, forte e com folhas largas e robustas. Como a altura varia de 3 a 5 metros, portanto, é recomendado plantar no jardim. Já a fêmea é caracterizada por uma folhagem fina, pequena e mais delicada. A altura da árvore varia de 1,5 a 2,5 metros. Ela se adapta melhor nos ambientes internos, utilizadas em decorações de varandas e jardins de inverno. Ambas não gostam de receber sol direto, mas sim luz natural. Elas devem ser regadas dia sim e dia não e deixar sempre o solo bem úmido. Durante o crescimento, é recomendado amarrá-las com estacas para crescer.

Lírio da paz

Caracterizado pela flor de cor branca, é utilizado como o coração interno da casa. A espécie se adapta bem em vasos e gosta de lugares quentes e úmidos. É recomendado regar de três a quatro vezes na semana. Em dias quentes, borrife água nas folhas. Não é recomendado deixá-lo direto ao sol, mas sim perto de uma janela para receber luz natural.

Primavera

A primavera pode ser cultivada tanto como arvoreta ou no solo e em vasos, como trepadeira, apoiada em muros ou em pergolados. Ela possui variedade nas cores das flores. A planta deve ser reproduzida por estacas e as mudas plantadas em local que receba sol o dia todo. Regue apenas quando a terra estiver seca, porque essa espécie não suporta solo encharcado. Elas também são bastante resistentes ao frio. Se recomenda manutenção com poda a cada seis meses.

espada sao jorge e zamioculca – Foto: Adobe Stock

Espada de São Jorge

Planta resistente, pode ser cultivada em pleno sol ou em meia sombra. Versátil, pode ser plantada em vasos, inclusive de tamanhos pequenos. Molhar uma vez por semana é suficiente, o importante é não deixar o solo encharcado. Deve-se manter o alerta, pois a planta possui certa toxidade. Não é letal, mas é recomendado deixar longe do alcance de crianças e animais domésticos.

Peperômia

Caracterizada por ser uma planta pendente, é preciso colocá-la em vasos suspensos. A peperômia precisa de pouca água e luz e pode ser cultivada em ambientes internos ou em varandas. Para regar, o recomendado é a cada dois dias. Em dias quentes, como no verão, ela precisa receber mais água.

Pata de elefante

Bastante utilizada em jardins e sacadas, a pata de elefante pode ser colocada diretamente na terra ou em vasos. Caso seja opção em vasos, escolha a partir de 20 litros, porque é uma planta que ocupa bastante espaço. A manutenção não exige muito. Como a pata de elefante não gosta de muita água, molhá-la duas vezes na semana já é suficiente.

Zamioculcas

Conhecida como a planta da fortuna, a zamioculcas é caracterizada pelo brilho intenso das suas folhas. Utilizada em vasos, a planta é colocada na parte interna da casa e em jardins de inverno. Também pode ser colocada em vasos maciços, ou seja, com mais de uma planta junto. A recomendação deixá-la com luz natural e aguar duas vezes na semana, mas sem deixar o solo encharcado.