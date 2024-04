Cantinho do Mascote abre segunda unidade

Novo espaço perpetua a excelência em cuidado com os pets e oferece novidades em estrutura e atendimento

A Unidade 1 fica na Avenida Paschoal Ardito e conta com atendimento 24 horas - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

A clínica veterinária Cantinho do Mascote expande o atendimento de qualidade para uma segunda unidade também em Americana, que deve inaugurar ainda no mês de março. Localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 861, o novo espaço perpetua a excelência em cuidado com os pets e oferece novidades em estrutura e atendimento.

A inovação começa logo na recepção da segunda unidade do Cantinho do Mascote, que terá uma divisão de entrada para cães e gatos, evitando que os animais sintam desconforto e estresse em se deparar com a outra espécie.

Os felinos ganham uma sala exclusiva de atendimento, enquanto os cachorros terão duas dedicadas a seus cuidados. A estrutura da clínica também conta com uma sala de exames, como ultrassom e raio-x, um laboratório interno e uma sala exclusiva para medicina integrativa.

A nova unidade contará com a gama de serviços que já são ofertados na matriz, com serviços clínicos como vacinação, e também com especialidades diversas, como ortopedia, oncologia, oftalmologia, dermatologia e especialista em animais silvestres e exóticos.

A clínica deve inaugurar na nova unidade um centro cirúrgico e uma internação ainda neste ano. Com o horário de funcionamento pré-definido de segunda-feira a sábado das 8h às 20h, a proposta é que a nova unidade também possa ser 24h futuramente.

O “Clubinho do Mascote” oferece o serviço de hospedagem, day care e banho e tosa – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Além dos serviços veterinários ofertados agora em duas clínicas, a marca também tem o “Clubinho do Mascote”, que oferece o serviço de hospedagem, day care e banho e tosa.

Clínica Cantinho do Mascote

Endereço da Unidade 1: Av. Paschoal Ardito, 145 – São Manoel, Americana

Av. Paschoal Ardito, 145 – São Manoel, Americana Telefone: (19) 3468-3412 / (19) 3601-1308

(19) 3468-3412 / (19) 3601-1308 Horário de funcionamento: 24 horas

24 horas WhatsApp: (19) 99392-0717

Endereço da Unidade 2 : Av. Nossa Senhora de Fátima, 861 – Jardim Nossa Senhora de Fátima, Americana

: Av. Nossa Senhora de Fátima, 861 – Jardim Nossa Senhora de Fátima, Americana Telefone: (19) 3477-0723

(19) 3477-0723 Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 8h às 20h

Redes sociais da clínica

Clubinho do Cantinho do Mascote

Endereço: Av. Paschoal Ardito, 109 – São Manoel, Americana

Av. Paschoal Ardito, 109 – São Manoel, Americana Horário de funcionamento: Segunda das 8h às 16h Terça a sexta das 8h às 17h Sábado das 8h às 13h

WhatsApp: (19) 99147-4856

(19) 99147-4856 Instagram: @clubinhodocantinhodomascote

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.