Tradições da comemoração da Páscoa ao redor do mundo

Assim como a Páscoa não tem uma data fixa, por que não mudar sua comemoração este ano e marcar a ocasião com uma tradição de um país diferente? A Booking.com, líder mundial em conectar os viajantes com uma variedade de opções de lugares para ficar, explora as diferentes maneiras em que a Páscoa é celebrada pelo mundo. Desde às paradas de rua de Sevilha, as árvores decoradas com ovos pintados em Berlim, festividades no Rio, uma corrida de ovos de Páscoa na Casa Branca, o “bilby de páscoa” em Sydney e uma rave no Canadá, por que não comemorar a Páscoa de uma forma diferente?

Sevilha, Espanha

A cidade de Sevilha é lar de uma das maiores comemorações da Páscoa na Espanha. Milhares de pessoas fazem filas nas ruas para assistir as fanfarras, os carros alegóricos coloridos e decorados, além das estátuas barrocas que trazem a história da Páscoa à vida. Durante sua hospedagem, deguste as deliciosas tapas e absorva a cultura enquanto visita muitos monumentos, já que são as principais recomendações dos viajantes Booking.com. Além disso, os principais tipos de acomodação reservados são hotéis, apartamentos e pousadas.

Berlim, Alemanha

Uma tradição de Páscoa por toda a Alemanha é decorar as árvores com ovos vazios e pintados, uma atividade divertida para toda a família curtir. Os alemães se referem à Páscoa como Ostern e o costume de ferver e pintar ovos data do período anglo-saxão. As principais nacionalidades que reservaram uma viagem para Berlim no ano passado incluem britânicos, italianos e holandeses. Os principais tipos de acomodação reservados são hotéis, hostels e pousadas. as principais recomendações dos viajantes Booking.com são a história, os pontos turísticos e os museus.

Rio de Janeiro, Brasil

No Brasil, a Páscoa é celebrada 40 dias após o carnaval, um dos eventos que para o país. O Sambódromo é o lugar escolhido para que os moradores e turistas se reúnam para assistir as escolas de samba, mas pela cidade toda é possível curtir muita música e os blocos nas ruas. Já o feriado da Páscoa é comemorado com muito chocolate e, para as crianças, não pode faltar o coelhinho da Páscoa. Outros lugares do Rio recomendados são as praias, e as opções mais procuradas de acomodação incluem hotéis, hostels e apartamentos.

Washington, D.C., Estados Unidos

Definitivamente uma das celebrações de Páscoa mais famosas dos Estados Unidos é realizada em uma das casas mais proeminentes do País, a Casa Branca. O presidente americano organiza a corrida anual dos ovos de Páscoa no jardim da Casa Branca na segunda feira de Páscoa e acredita-se que essa tradição venha do início do século 19. Os lugares imperdíveis em Washington, D.C. são os museus, monumentos e o aprendizado de sua rica história. Durante sua hospedagem, por que não optar por um hotel, hostel ou apartamento, já que são os principais tipos de acomodação reservados em Washington, D.C. pelos viajantes da Booking.com.

Sydney, Austrália

Muitas nacionalidades geralmente pensam em imagens de coelhinhos e pintinhos quando pensam na Páscoa. Entretanto, na Austrália, coelhos são considerados pestes. Portanto, a maioria das crianças celebram o “Bilby da Páscoa”, em vez do conhecido “Coelhinho da Páscoa”. Se você estiver em Sydney durante a Páscoa, não deixe de visitar o Show de Páscoa Real de Sydney, na Royal Sydney Opera House. Este show, que dura apenas 2 semanas, é onde as comunidades fazendeiras exibem suas plantações e gado, e é considerado o maior show de Páscoa do País. Os principais tipos de acomodações reservados são hotéis, apart-hotéis e hostels. As principais recomendações dos viajantes da Booking.com são os pontos turísticos, portos e compras.

Montreal, Canadá

Para algo um pouquinho mais moderno, visite Montreal no feriado da Páscoa para uma enorme rave, Bal en Blanc, que acontece todo ano no domingo de Páscoa. Porém, se você quiser algo um pouco mais tranquilo, siga para o Carnaval de Inverno, outra grande festividade de Páscoa no Canadá. Realizada na cidade de Quebec, o carnaval consiste de eventos esportivos, como skate, esqui e pistas de tobogã.