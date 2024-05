Maio chega repleto de atrações no turismo dos quatro cantos do País

Do Sul ao Norte, do Sudeste ao Nordeste, passando pelo Centro-Oeste, o calendário do MTur oferece eventos diversos

Maio é mês do trabalhador, das noivas, das mães e de diversos eventos que fomentam o turismo em várias cidades do país. Do Sul ao Norte, do Sudeste ao Nordeste, passando pelo Centro-Oeste, o calendário do MTur oferece eventos diversos que mostram as belezas dos destinos brasileiros. Confira alguns e já faça sua programação!

A região sul do país inicia os trabalhos de maio logo nos dias primeiros dias do mês, com o 34º Festival Internacional de Balonismo, na cidade de Torres, Rio Grande do Sul. Realizado anualmente, o festival reúne pilotos profissionais e amadores em uma celebração emocionante dos coloridos e imponentes balões de ar quente. Durante o festival, o céu ganha vida com a presença de balões de todos os tamanhos e formas, criando um espetáculo visual impressionante. Os visitantes têm a oportunidade de testemunhar decolagens e voos dos balões, acompanhando-os enquanto eles flutuam majestosamente pelos céus.

Também no Rio Grande do Sul, a cidade de Venâncio Aires recebe do dia 1º ao dia 12 a 17ª Festa Nacional do Chimarrão (FENACHIM). A festividade, que busca em sua essência destacar a cultura da erva-mate e o tradicional hábito gaúcho do chimarrão, ocorre no mês de maio, de dois em dois anos, potencializando a economia, o turismo e o desenvolvimento do interior do estado gaúcho.

Já no Paraná, dos dias 17 a 19, acontece a 16ª Festa da Polenta, no município de Santa Tereza do Oeste. Nos três dias de festa, os visitantes podem se deliciar com pratos típicos à base de polenta. Podem também participar do tradicional jantar italiano, curtir muita música ou visitar a feira de indústria e agricultura do município.

Sudeste

Dos dias 1 a 13 de maio, a cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, recebe a tradicional Festa de São Benedito. Realizada na Praça da Igreja de São Benedito, o evento é uma das principais manifestações culturais da cidade, com participação de milhares de pessoas no decorrer das comemorações. Uma manifestação cultural repleta de significados e que inclui em sua programação: a celebração do Dia de Santa Cruz; a Retirada dos Caiapós do Mato e os festejos solenes do dia 13 de maio, feriado municipal. São apresentações de grupos de congos e caiapós, momentos religiosos, além das famosas barracas das paróquias, com muitos pratos típicos.

Em Serra Negra, interior de São Paulo, acontece, dos dias 3 a 5 de maio, a Festa das Nações. Com a finalidade de apresentar as diversidades culturais brasileiras e de outros países, o evento conta com espetáculos musicais, danças, gastronomia e bebidas típicas das nações homenageadas. É realizado há mais de 20 anos e a cada ano vem se consolidando e caindo no gosto dos turistas.

Já na cidade de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, acontece no dia 4 de maio a Feira Turística e Cultural do Xaréu. Voltada para o público em geral, a Feira promove a geração de renda e fortalece os pequenos empreendedores, além de ser uma opção de lazer para os turistas e para a população local. Tem exposição de produtos artesanais, além de trazer intervenções culturais para o público.

Centro-oeste

O município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, recebe, de 2 a 4 de maio, o Torneio de Pesca Esportiva. Considerado um dos melhores torneios do calendário nacional, a competição é promovida pela Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (APETL), em parceria com a prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT). São 922 pescadores, de 96 cidades e 11 estados, distribuídos em 332 equipes.

Em Mato Grosso, no município de Nobres, acontece, nos dias 10 e 11 de maio, o 3º Festival do Milho de Bom Jardim. O evento festeja a plantação do milho, que nesta época está em seu auge. No festival pode-se desfrutar das delícias da gastronomia local à base do milho, como a pamonha, o curau, o cuscuz, além da parte musical e do desfile para eleger a rainha do milho.

Já na capital de Goiás, Goiânia, acontece nos dias 17 e 18 de maio o Festival de Curta Metragem (VYSTA). O festival é exclusivamente dedicado à exibição e à promoção de obras audiovisuais de curta-metragem. O evento exibe trabalhos finalizados em suportes digitais, com duração máxima de 30 minutos, e tem caráter competitivo e informativo. Além da exibição de filmes, o Festival também promove workshops, palestras e debates. As inscrições de filmes para as competições, panoramas e programas especiais são gratuitas.

Norte

Em Ananindeua, no Pará, acontece no dia 5 de maio a 3ª Remada Insular. O evento reúne os praticantes de caiaques e stand up paddle em circuitos turísticos pela Região Insular de Ananindeua.

Em Ariquemes, no estado de Rondônia, a pedida é o Festival da Amora. A entrada na propriedade rural do festival dá acesso a mais de 180 pés da amora para degustação, colheita e prova de demais produtos produzidos pela agroindústria local. Os visitantes também podem encontrar produtos como polpa de frutas, geleias, bolos e doces.

Já em Roraima, é possível apreciar o Festejo de Santo Isidoro, na cidade de Caroebe. É um evento religioso comemorado sempre no dia 15 de maio. A programação religiosa ocorre neste período, com novenas e missas. O evento festivo ocorre alguns dias depois, com apresentação de bandas locais, rainha do festejo, desfile de bonecas vivas, venda de comidas típicas, bingo com premiações, pescaria para as crianças e muito mais.

Nordeste

Entre os dias 1 e 3 de maio, acontecem os Festejos da Invenção da Santa Cruz, no município de Santa Cruz dos Milagres, no Piauí. A festividade faz memória ao momento em que Santa Helena, mãe do imperador Constantino, mandou que encontrassem a Cruz do Salvador em Jerusalém. A data festiva já é tradicional no calendário de celebrações do Santuário Arquidiocesano, reunindo jovens, adultos e idosos.

Em Petrolina, Pernambuco, dos dias 9 a 12, acontece o II Salão de Turismo do Vale do São Francisco. O objetivo do evento é divulgar o potencial turístico da região, consolidando o destino turístico sustentável Vale do São Francisco à população local e visitantes.

No dia 18, o município de Marimbondo, em Alagoas, acontece a abertura da temporada de trilhas e cachoeiras da região. É um encontro de trilheiros com concentração no Povoado Mata Verde para visitar as Cachoeiras do Boi e da Escadinha.

Calendário

O calendário de eventos do MTur é construído de forma colaborativa por todos os municípios e regiões do país. Os gestores que quiserem ter seus eventos cadastrados precisam apenas acessar o link Link e seguir o passo a passo.

O objetivo é divulgar os eventos turísticos brasileiros e agregar valor à imagem dos nossos destinos, além de fornecer informações de qualidade sobre a oferta turística do Brasil que possam ser úteis ao turista no momento de planejar suas viagens.