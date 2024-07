Belize e seus refúgios refrescantes!

Em Belize, na América Central, durante o ano todo as temperaturas não costumam ser inferior a 18 °C, sendo que, o verão costuma ser longo e quente. Ou seja, alguns passeios vão soar ainda mais convidativos dependendo do período da sua viagem. De praias com mar do Caribe a rios e cachoeiras, este oásis tropical que é o destino oferece uma infinidade de refúgios refrescantes. E, de quebra, ao longo do dia você ainda pode se deliciar com uma bebida gelada e contemplar a vida.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Aventure-se no coração da Reserva Florestal Mountain Pine Ridge. Uma piscina natural com vista! Aproveite das águas refrescantes, cercadas pelos sons ambiente e muito verde em uma jacuzzi natural no Rio On Pools. Outra boa pedida é parar e relaxar curtindo um piquenique enquanto aprecia as pitorescas Big Rock Falls, nas exuberantes selvas do oeste de Belize.

Felicidade cultural à beira-mar

Relaxe em praias serenas, onde a cultura e a beleza tropical se misturam nas aldeias do sudeste de Belize. Escolha entre a tranquilidade de Hopkins ou a colorida Placencia. Aproveite a hora que bater a fome para saborear a culinária típica ou degustar uma guloseima local rápida em Hopkins Village. Ou dê um passeio pela famosa calçada de Placencia Village com um sorvete em mãos enquanto admira o caleidoscópio de obras de arte e mimos ao longo do caminho. Com a brisa caribenha soprando, não vai ter como não fazer jus ao “carpe diem” e curtir o momento.

Um oásis escondido

Escondida no sul de Belize, a Maya King Waterfall oferece um retiro isolado para vencer o calor. As águas em cascata convidam a dar um mergulho enquanto se maravilha com a exuberante vegetação tropical. Faça um piquenique perto da cachoeira, onde o som da água e a sombra suave se combinam para criar um local perfeito para relaxar.

Uma fuga tropical

Para a aventura aquática definitiva, os três atóis de Belize – Lighthouse, Turneffe e Glovers – são um paraíso para mergulho e snorkel. Explore recifes de corais vibrantes e nade com a vida marinha, como tubarões, tartarugas, raias e centenas de espécies de peixes. Aproveite o sol em ilhotas remotas como Calabash Caye, Half Moon Caye ou Laughingbird Caye. Estes são apenas alguns dos refúgios perfeitos para explorar o ecossistema marinho de Belize em toda sua glória.

Como dá para notar, esses deliciosos recantos oferecem um toque refrescante ao calor tropical, convidando a experimentar atividades revigorantes enquanto está cercado pela beleza surpreendente de Belize. Esteja você mergulhando em santuários marinhos ou aproveitando a névoa tranquila das cachoeiras, os refúgios de Belize garantem um passeio como nenhum outro e a certeza de encontrar a sua “Belicidade”.

Sobre o Conselho de Turismo de Belize

O Conselho de Turismo de Belize (BTB, na sigla em inglês) é um órgão estatutário do Ministério do Turismo e Relações da Diáspora de Belize e é governado por um Conselho de Administração nomeado pelo Ministro do Turismo e Relações da Diáspora. Trabalha em conjunto com membros do setor privado – incluindo a Associação de Hotéis de Belize, a Associação da Indústria de Turismo de Belize e a Associação Nacional de Operadores Turísticos de Belize.

Dedica-se a construir o turismo da forma mais económica e ambientalmente sustentável. Parte das suas responsabilidades é promover Belize como um destino turístico de primeira linha. Entre o seu alcance ao mercado de viagens internacionais, comercializa as atrações únicas do país para viajantes, membros da indústria de viagens e meios de comunicação nos principais mercados. Também se dedica a desenvolver e implementar programas de turismo que ajudarão a fortalecer e fazer crescer a indústria turística de Belize; promover uma boa administração do destino; e incutir padrões de alta qualidade para acomodações e experiências de viagem.

Fonte: TM Americas, empresa de marketing de turismo internacional, especializada em destinos e atrações de classe mundial