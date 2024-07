Lugares para conhecer na Bahia, um verdadeiro tesouro a ser explorado

Com uma diversidade que varia desde as praias paradisíacas até as cidades históricas repletas de cultura, a Bahia é um verdadeiro tesouro a ser explorado. Cada destino oferece uma experiência única, unindo sua beleza natural ao rico patrimônio histórico. Pelo terceiro trimestre consecutivo, o turismo baiano impulsionou a média nacional, segundo o Boletim de Análise Conjuntural do Turismo na Bahia.

Em 2023, o volume das atividades turísticas foi 17,2% maior em relação ao ano anterior, contribuindo para o avanço de 6,5% do índice no Brasil. Felipe Oliveira Pedreira, CEO do Bahia Terra Turismo, lista os principais locais que não podem faltar no mapa.

Com uma origem ligada a Portugal, responsável por trazer a religião europeia para o Brasil, a capital baiana possui mais de 365 igrejas católicas, com destaques para o Forte São Marcelo e a Igreja e Convento de São Francisco. Segundo o Ministério do Turismo, Salvador é a cidade mais almejada pelos brasileiros e, apenas neste ano, já recebeu cerca de 1,7 milhão de turistas, que com certeza também foram atraídos pela curiosidade do Elevador Lacerda, o primeiro elevador urbano do mundo.

Ilha de Boipeba

Localizada ao sul de Salvador, cujo nome deriva pela língua tupi, pode ser considerada o paraíso intocado, com suas praias paradisíacas e vilas pitorescas. Habitada desde o século 16, preserva um estilo de vida tranquilo, ideal para quem busca se desconectar e explorar a natureza exuberante.

Praia do Forte

Originada como um ponto estratégico de defesa e observação marítima, é hoje um destino turístico sofisticado com suas praias de águas cristalinas e o Projeto Tamar, dedicado à preservação das tartarugas marinhas. As ruínas do antigo forte também podem ser visitadas, testemunhas da história colonial da região, que remete a 1551.

Ilhéus

Imortalizada nas obras de Jorge Amado, Ilhéus é conhecida como a “terra do cacau”. A cidade mantém um patrimônio arquitetônico que remonta à era colonial, além de oferecer passeios pelas plantações de cacau e degustação de chocolates artesanais.

Itacaré

Durante o período colonial foi um importante porto de escoamento do cacau. Hoje, conhecida como o Havaí da Bahia, é um paraíso para surfistas e amantes da natureza, com uma biodiversidade única de praias selvagens, cachoeiras escondidas e trilhas na Mata Atlântica.

Barra Grande

Localizada na entrada da Península de Maraú, dentro da Baía de Camamu, é um destino tranquilo com praias desertas e coqueirais, perfeita para os aventureiros que gostam de caminhar descalços pela areia.

Porto Seguro

Apontada como o local de chegada dos portugueses em 1500, marcando o início da colonização do país, a cidade combina sua rica herança histórica com uma vida noturna animada, atraindo turistas de todas as idades para casas de show na orla e as mais famosas barracas de praia do Brasil.

Trancoso

Com mais de 15 quilômetros de litoral e as mais belas praias, Trancoso mantém seu charme com casinhas coloridas ao redor do Quadrado, onde se encontra a histórica Igreja de São João Batista. Suas praias são conhecidas pela atmosfera relaxante, além dos impressionantes cenários e elementos naturais.

Caraíva

Um dos mais antigos povoados da Bahia, até 2007 não tinha eletricidade. Com ruas de areia, casas coloridas e o encontro do rio com o mar, o vilarejo oferece um cenário único e inesquecível para os apreciadores de vistas. A ponte pênsil sobre o Rio Caraíva é um dos pontos mais fotografados.

Arraial d’Ajuda

Distrito de Porto Seguro que combina história, cultura e belezas naturais. Apoiada por uma excelente rede de hotelaria, o destino preserva o seu centro histórico, repleto de monumentos, ao mesmo tempo que aloca muitas lojas, boutiques e restaurantes de alto padrão.

Prado

Um tesouro escondido na Costa do Descobrimento. Ao contrário da região, que atrai turistas desde 1980, a cidade preserva sua atmosfera com povoados charmosos e uma natureza intocada que encanta os visitantes, com uma extensão de 84 quilômetros de praias praticamente desertas.

Abrolhos

O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos é um santuário ecológico no litoral da Bahia. Composto por cinco ilhas e recifes de corais, é um dos principais pontos de reprodução das baleias jubarte no Brasil, atraindo mergulhadores, observadores e amantes da natureza.

Chapada Diamantina

Conhecida pelas suas formações rochosas e cachoeiras impressionantes, é um paraíso para os aventureiros, reconhecida por possuir alguns dos picos mais altos do Brasil, como o Barbado, o Itobira e o Pico das Almas. Sua extensão é de 38 mil quilômetros quadrados de planalto, com nascentes importantes do rio Paraguaçu, Jacuípe e Rio de Contas.