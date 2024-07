Gramado ganha novo show gratuito inspirado em parque da Disney

A Pizzaria Hector, conhecida por sua experiência gastronômica temática, lança o show “O Grande Iluminare” na fachada do estabelecimento, em Gramado. O espetáculo é gratuito e encantará moradores e turistas com uma combinação de efeitos pirotécnicos e músicas especialmente compostas para o espetáculo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O Grande Iluminare” não será apenas um show para contemplar, mas uma experiência interativa, revelam os criadores. O espetáculo traz diferentes emoções através de músicas que acompanham a arquitetura iluminada por luzes cênicas e efeitos especiais. Assim como no Castelo do Magic Kingdom, a apresentação é inspirada no grandioso show de encerramento da Disney.

“Trouxemos a magia para o centro do espetáculo; ela está dentro de cada um de nós”, explica o dreamer da marca, Will Weber. A narrativa do show fala de um grande feitiço que salvou Hector, transportando o público para um mundo de magia e aventura. Com duração aproximada de dez minutos, sendo de 7 minutos e 35 segundos de luzes e efeitos especiais, o show será apresentado diariamente, às 19h15min até o fim do mês de julho, tornando-se uma atração imperdível na cidade. A partir do mês de agosto, as apresentações acontecerão todos os sábados.

“A fachada do local é icônica e merece esse destaque, pois a Hector busca oferecer muito mais que a experiência gastronômica”, destaca Will. Segundo ele, Gramado é um grande parque de diversões a céu aberto, e a Hector quer presentear o público para que termine seu dia de passeios de forma muito feliz. “Para assistir ao show na fachada, não precisa ser cliente”, reforça.

O projeto levou oito meses para ser concluído e contou com a participação de uma equipe multidisciplinar envolvendo arquiteto de luz, equipe de som, efeitos especiais importados, roteiro, estrutura de estúdio e composição de músicas próprias, que reúne cerca de 20 profissionais ao longo da criação do projeto. A dedicação e os recursos aplicados refletem o compromisso da Hector em proporcionar experiências únicas e inesquecíveis. “Seguimos fortes criando memórias mágicas na vida de nossos aprendizes, reforçando o posicionamento de primal branding da marca. Somos uma empresa posicionada no entretenimento, magia e os restaurantes temáticos criam fãs”, acrescenta Weber.

Serviço: