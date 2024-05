Que tal dar a volta ao mundo sem sair do Brasil?

O Brasil é um País com dimensões continentais, com diferentes climas, biomas, sotaques e culturas em seus mais de 5,5 mil municípios. Não bastasse tanta diversidade, tem também muita criatividade para escolher nomes para suas cidades. Alguns são no mínimo curiosos, como Feliz Natal (MT), Pugmil (TO), Virginópolis (MG), Piripiri (PI) ou Não-Me-Toque (RS). Mas tem ainda aquelas que copiam nomes de países ou outras cidades estrangeiras.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

E você pode conhecer lugares como Nova Iorque, Buenos Aires, Barcelona, Costa Rica, Califórnia, Colômbia, Equador ou Tailândia sem sair do Brasil. Listamos algumas dessas cidades, nas cinco regiões do país, e contamos aqui algumas curiosidades e atrações turísticas desses locais. Vem conferir!

Nova Iorque (MA)

A cidade tem cerca de 5 mil habitantes e fica a 570 km da capital, São Luís. O principal atrativo é a Praia do Caju, à margem do rio Parnaíba. A alta temporada vai de junho a outubro, quando as chuvas param e é possível tomar um banho tranquilo nas águas mornas, em tons de azul, do lago da Boa Esperança – o maior lago artificial do Maranhão. Como sua correspondente americana, Nova Iorque também tem uma Ilha Manrrattan, que fica no meio da represa de Boa Esperança.

Buenos Aires (PE)

Com cerca de 13 mil habitantes, fica a aproximadamente 80 km da capital Recife. Sua paisagem é marcada por extensos canaviais, capelas e antigos engenhos com construções coloniais, como o Criméia, Conceição, Bandeirantes e Cavalcanti. As serras dão ao município uma beleza singular e convidam os turistas a contemplar a cidade do alto. Diferente da capital argentina, a população prefere o forró ao tango, porém, o time de futebol da cidade se chama Boca Juniors.

Barcelona (RN)

O município potiguar possui 4 mil habitantes e fica a 90 km de Natal. Não tem praia, mas é banhado pelo rio Potengi, que corta a cidade de oeste a leste. Antes de se tornar xará da cidade catalã, o município se chamava Salgado, devido ao alto teor de salinidade de seus terrenos. Salgado também era o nome da maior fazenda da região, cujos primeiros registros datam de 1864. Barcelona é cercada por serras, sendo as mais conhecidas a Arara e a Vermelha. É bastante visitada para a prática de trekking e esportes radicais.

Costa Rica (MS)

Localizada a 328 km da capital do estado, Campo Grande, e possui quase 21 mil habitantes. O Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú é o atrativo mais importante. É onde está o principal cartão-postal: o Salto do Majestoso, uma queda d’água de 64 metros de altura cercada de vegetação nativa. Do alto da cachoeira é possível admirar a beleza e a grandiosidade do parque. O local tem mais de 70 hectares, fica bem próximo do centro da cidade e oferece atividades como arvorismo, rapel e tirolesa. É ali que se encontra o segundo maior circuito de tirolesa do Brasil. O destino conta ainda com mais duas cachoeiras que valem a visita: a da Rapadura, com água cristalina e cercada de mata virgem, oferece uma sequência de pequenas quedas na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Sucuriú; e a das Araras, com uma queda d’água de 30 metros e uma lagoa com uma pequena praia de areia à sua margem.

Califórnia (PR)

Portal Turístico São Francisco de Assis – Foto: Pinterest – Foto:

Fica no norte do Paraná, a 348 km de Curitiba e possui 8,5 mil habitantes. Possui várias cachoeiras, mas as mais visitadas são as do Sítio Barra Nova, Água Sete e Cachu do Córrego Atum. O Portal Turístico São Francisco de Assis e a Praça da Independência, onde fica a Igreja Matriz São Francisco de Assis, são locais que valem a visita. De arquitetura em estilo gótico, a igreja tem duas torres frontais e cúpulas arredondadas. Ela é conhecida por ter uma das torres mais altas do Estado.

Colômbia (SP)

Com 6,2 mil habitantes, a cidade fica na região na divisa com Minas Gerais, a 466 km da capital, São Paulo. O rio Grande é o maior atrativo para a prática da pesca esportiva, devido à diversidade de peixes. A cidade oferece várias opções de hospedagem com assistência aos pescadores. A Orla Municipal, localizada às margens do rio Grande, é uma grande área de lazer, com academia ao ar livre e área para caminhada.

Equador (RN)

O município fica na região do Seridó, possui 5,3 mil habitantes e está a 280 km de Natal. Os principais atrativos turísticos são a Capela de São Sebastião, o Açude dos Mamões e a escavação de minas antigas. Entre as festividades, destacam-se o São João fora de época (em agosto), o Equaforró (em setembro) e a festa do padroeiro São Sebastião (novembro).