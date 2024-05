Tradição artística de Corpus Christi encanta turistas Brasil afora

Atravessados pelo calendário religioso cristão, os feriados nacionais ressaltam o importante papel da religiosidade para o povo brasileiro. Nesta quinta-feira (30/05), celebra-se Corpus Christi, remetendo à morte e ressurreição de Cristo. Hoje, a celebração toma as ruas de várias cidades do país de duas formas: a procissão de fiéis e a confecção de tapetes coloridos nas ruas. A tradição artística faz parte do legado da colonização portuguesa, na qual os mantos, confeccionados com materiais como serragem, flores, sal e areia, guiam o caminho dos fiéis.

Para quem deseja aproveitar o feriado para acompanhar a tradição popular, o Hurb, empresa de tecnologia que atua no mercado de turismo, aponta os destinos nacionais onde é possível acompanhar o ato de devoção, traduzido nos efeitos efêmeros, representando uma chance única no ano.

Ouro Preto (MG)

Conhecida por sua rica história colonial e suas igrejas barrocas, Ouro Preto ganha novas cores para o feriado de Corpus Christi, quando suas ladeiras são cobertas por tapetes meticulosamente elaborados. Turistas de todo o país escolhem a data para conhecer a cidade a fim de apreciar a beleza dessas obras de arte temporárias. Já para admirar intervenções que resistem ao tempo, vale visitar a Igreja de São Francisco de Assis e a Basílica de Nossa Senhora do Pilar. A primeira, concluída em 1771, conta com obras do escultor e arquiteto Aleijadinho, enquanto a segunda, de 1737, é a segunda igreja com a maior quantidade de ouro no Brasil.

Recife e Garanhuns (PE)

A capital pernambucana se destaca não apenas pelas suas belas praias e rica cultura, mas também por colaborar para a manutenção da tradição dos tapetes de Corpus Christi. No bairro de Recife Antigo, por exemplo, grupos de fiéis e artistas locais trabalham arduamente para cobrir as ruas com as elaboradas ilustrações, atraindo não apenas os devotos, mas também os apreciadores de arte e cultura. Além de Recife, o interior de Pernambuco também guarda tesouros durante esse feriado. Conhecida por seu clima ameno e sua rica cultura popular, Garanhuns se torna ainda mais vibrante quando os tapetes a adornam.

E para conhecer a amplitude da arte pernambucana, uma tarde na Casa da Cultura possibilita contato com o artesanato e a culinária regional. Criada em um edifício do século 19 que funcionava como presídio, a casa ganhou um novo significado quando o artista plástico pernambucano Francisco Brennand sugeriu que o espaço fosse convertido em um ambiente de convivência social.

Goiânia (GO)

A capital goiana também se destaca por sua tradição de tapetes coloridos durante a celebração da eucaristia. A Avenida Tocantins, por exemplo, é uma das ruas que se transforma em galeria de arte a céu aberto, com fiéis e artistas locais demonstrando sua habilidade e devoção através das composições que impressionam os visitantes. A tradição artística também pode ser observada nas obras do Conjunto da Praça Cívica e seus arredores, já que, com 22 edifícios tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a região foi reconhecida por ter um dos maiores conjuntos arquitetônicos de Art Déco do mundo.

Curitiba (PR)

Na capital paranaense, os tapetes de Corpus Christi se tornaram uma expressão da identidade cultural da região. Turistas têm a oportunidade de explorar não apenas a beleza das composições, mas também os encantos naturais e arquitetônicos que tornam Curitiba única. No feriado, o entorno da catedral curitibana é decorado por fiéis a partir das primeiras horas da manhã, percorrendo as ruas da cidade até a Praça Nossa Senhora de Salette, para que tudo esteja pronto antes da missa, no início da tarde. A programação religiosa inclui ainda um concurso fotográfico, arrecadação de alimentos, teatro e visitas a hospitais, asilos e instituições assistenciais.

Nas cidades retratadas e em muitas outras do interior do país, a tradição dos tapetes de Corpus Christi não apenas enriquece as celebrações religiosas, mas também fortalece os laços comunitários, atraindo visitantes ávidos por conhecer a riqueza cultural e artística do Brasil. Além de alimentar o espírito e renovar a fé, a data representa uma oportunidade para se reconectar com o divino através da arte.