Thermas da Mata anuncia cronograma de lançamentos e revitalizações para as férias

O Thermas da Mata Parque Aquático, localizado em Cotia, continua a justificar seu título de parque que mais cresce no Brasil com uma série de lançamentos e melhorias inéditas. Entre as novidades, destaca-se a inauguração do Vale das Águas, que aconteceu dia 6 de julho. A área dedicada ao relaxamento é composta por ofurôs e piscina de bolhas projetadas para promover bem-estar por meio de uma ambientação elaborada com materiais naturais.

A seguir, em 13 de julho, o parque apresentará uma nova área para a família, equipada com toboáguas e outras instalações lúdicas, com destaque para uma pintura inovadora nas piscinas que promove uma experiência visual estimulante. Com capacidade para 1,6 milhões de litros de água quente, essa área foi desenvolvida para ser um refúgio acolhedor para pais e filhos.

Para aumentar a expectativa, o nome desta área será revelado em uma divertida brincadeira nas redes sociais do parque. Os três primeiros a adivinhar o nome, com base em diversas dicas, terão a oportunidade exclusiva de serem os primeiros a experimentar esta novidade incrível.

Pura adrenalina

Para atender aos visitantes mais aventureiros, o Thermas da Mata já está se programando para lançar a segunda fase do Brabus. Sem data definida para inauguração, esta expansão contará com duas novas descidas, prometendo ainda mais emoção e diversão. O toboágua em cápsula já é um sucesso consolidado e, com essas novas adições, a experiência dos aventureiros será elevada a um novo patamar.

No segundo semestre, esse público também poderá contar com duas novas atrações. Estes serão os primeiros atrativos com boia do parque aquático, proporcionando descidas radicais em dupla.

A primeira é o Half Pipe. Inspirado nas pistas de skate, será uma das atrações mais radicais do parque, contando com design inovador. No equipamento, os visitantes descerão em boias duplas, experimentando a sensação única de flutuar e deslizar de um lado para o outro, com velocidade e emoção. Este tipo de atração, já conhecido em outros grandes parques aquáticos ao redor do mundo, proporciona uma experiência ideal para quem busca emoções fortes.

A outra grande novidade é o Toboágua de Boia, que contará com curvas sinuosas e quedas que devem garantir uma dose extra de adrenalina. As boias são projetadas para proporcionar segurança e conforto, permitindo que os visitantes aproveitem ao máximo cada momento da descida.

Revitalização de olho nas férias

Além das novas atrações, o parque também está passando por uma revitalização geral que inclui a renovação da Praia da Mata, onde um sistema de ondas atualizado eleva a experiência dos visitantes. A expectativa é de que as melhorias garantam não apenas diversão renovada, mas também um ambiente mais seguro e confortável já nas próximas férias de julho.