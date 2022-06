Santa Catarina deve ganhar parque de diversão inédito

É a primeira vez no Brasil que é anunciado um parque de diversão em um píer, desta vez pertinho do Beto Carrero World, que atrai turistas do País inteiro

Já pensou que diferente curtir um parque de diversão e outras atividades em cima de um… píer? Pois é, essa é a proposta do Porto Park, que foi apresentado como o primeiro do gênero na América Latina e está em processo de licenciamento para ser construído em Piçarras, perto do parque temático Beto Carrero World, em Santa Catarina. Com investimento de R$ 90 milhões, o audacioso projeto é inspirado em parques do mesmo estilo que existem na Europa e nos Estados Unidos.











Fotos: Reprodução

As obras devem começar assim que o IMA (Instituto Estadual do Meio Ambiente) autorizar o licenciamento, o que ainda pode demorar cerca de três meses.

O complexo será na foz do rio Piçarras e terá cerca de 300 metros de extensão em um espaço com dezenas de lojas, restaurantes e espaços para eventos, além do parque de diversões com vários brinquedos.

Serão mais de 20 atrações infantis e familiares distribuídas ao longo da plataforma como roda-gigante, barco viking, torre, passarela de vidro, balanço, carrossel, carrinho de bate-bate e cinema imersivo 8D. Toda a estrutura será montada com temáticas ligados à vida marinha para se adaptar ao ambiente.

O projeto está sendo feito pela Flomar Transportes Marítimos, que espera reunir em um único espaço atividades de diversão e entretenimento no litoral.