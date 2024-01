Roteiros turísticos para conhecer de janeiro a junho

As viagens voltaram com força nos últimos dois anos e muitos brasileiros realizaram a vontade de conhecer um novo lugar. A boa notícia é que o Brasil é grande e dispõe de uma imensa variedade de locais para visitar, que atendem os gostos de todos os perfis de turistas. A wemobi, plataforma que comercializa viagens de ônibus, separou um roteiro de cidades para conhecer de janeiro a junho de 2024, considerando o melhor clima para aproveitar ao máximo as principais atrações de cada destino.

Para conhecer todos os lugares e fazer uma viagem por mês, a dica é se programar e fechar as passagens com antecedência para conseguir preços até 60% mais baratos.

Janeiro – Florianópolis (SC)

Janeiro é verão e tempo de praia, por isso, é uma boa para viajar para Florianópolis. O cenário envolve praias com estrutura ou desertas, extensões da mata nativa, cachoeiras e rios que deságuam no mar. A Praia da Joaquina tem dunas perfeitas para a prática de sandboard, para quem curte ‘surfar’ em uma prancha e deslizar pelos morros de areia. O surf também pode ser uma boa pedida e uma das praias mais procuradas para a prática é a Praia Mole, com altíssimas ondas e bastante vento para fazer as manobras.

Fevereiro – Caxambu (MG)

Em fevereiro tem Carnaval e cidades como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA) ficam apinhadas de turistas que querem curtir o melhor da folia. Porém, para quem quer aproveitar o feriado para descansar e fugir da muvuca, vale considerar Caxambu, que fica no planalto da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. É considerada como a mais tradicional estância hidromineral do país e possui fontes de água com propriedades terapêuticas, que podem ser encontradas no Parque das Águas, principal ponto turístico da cidade. Além de todas as fontes, possui teleférico e uma extensa área verde, com bosques, jardins, trilhas e alamedas em estilo inglês.

Março – Londrina (PR)

Para quem curte trilhas e cachoeiras, Londrina oferece boas opções. O mês de março é recomendado fazer essas atividades no município, pois é quando a temperatura é mais amena e não há grandes riscos de chuvas. Merece destaque o Parque Arthur Thomas, com mais de 80 hectares de paisagens verdes, com cachoeiras, plantações e cerca de 10 trilhas com diferentes graus de dificuldade. Há também o Jardim Botânico, com lagos, espécies vegetais nativas e espécies exóticas de plantas, e o Templo Budista Hompoji, construído na década de 1950, que é aberto para visitação.

Abril – Foz do Iguaçu (PR)

As Cataratas do Iguaçu, situadas em Foz do Iguaçu, estão entre os mais famosos pontos turísticos do Brasil. A atração atrai milhares de turistas brasileiros e estrangeiros durante o ano inteiro, contudo, o final do mês de abril é um dos momentos mais indicados para a visita, pois a temperatura é mais agradável, há menos chances de chuva e o número de visitantes diminui. Um dos pontos turísticos mais indicados é o Parque Nacional, tombado como patrimônio da humanidade, que dispõe de mirantes e passarelas, e opções de passeios de barco ou helicóptero entre paisagens de tirar o fôlego.

Maio – Cabo Frio (RJ)

Cabo Frio é a maior cidade da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e é conhecida por suas praias de águas cristalinas e areias claras. O mês de maio é considerado o ideal para viajar para a região, pois é mais seco, com sol quase todos os dias e pouca precipitação de chuva quando comparado com o verão. Além disso, a frequência de turistas é menor nesse período. A principal praia de Cabo Frio é a Praia do Forte, que divide a mesma faixa de areia com a Praia das Dunas, Praia do Foguete e, na sequência, a Praia do Pontal (já em Arraial do Cabo). A infraestrutura da cidade oferece bons hotéis e pousadas, e restaurantes variados.

Junho – São Roque (SP)

Invista em uma viagem para São Roque se a sua preferência for por uma cidade do interior, com comidas agradáveis, um bom vinho e paisagens bucólicas. Quem for viajar em junho, conseguirá aproveitar a tradicional Festa da Cultura Italiana, evento para homenagear os imigrantes italianos, trazendo muita cultura, costumes, danças típicas e pratos deliciosos. Para quem mora em São Paulo, é possível fazer um ‘bate e volta’, já que São Roque fica cerca de 2 horas da capital paulista.

