Repleto de luz e atrações, Natal nas Montanhas de Monte Verde começa hoje

Está chegando a hora! O Natal Cultural nas Montanhas: Contando Histórias 2023 e Desenhando Sonhos, em Monte Verde (MG), vai começar hoje, às 18h, quando o prefeito de Camanducaia, Rodrigo Oliveira, fará a entrega simbólica da chave do município ao Papai Noel. Até o dia 30 de dezembro, Monte Verde terá cerca de 30 atrações gratuitas para toda a família. Depois, até 20 de janeiro de 2024, a cidade permanecerá com sua decoração toda iluminada encantando os turistas. A expectativa é de receber cerca de 200 mil pessoas durante todo o período.

Realizado pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) em parceria com a Prefeitura de Camanducaia, a abertura do Natal nas Montanhas marca os 73 anos de Monte Verde. Assim como ocorreu nas edições anteriores, personalidades locais serão homenageadas durante a cerimônia de abertura de hoje. Este ano, o principal enaltecido será Jaime Pina, que eternizou a história de Camanducaia em textos e desenhos.

Este ano, o Natal Cultural nas Montanhas terá atividades em Monte Verde, Camanducaia e São Mateus. Entre os destaques da programação, que pode ser conferida em detalhes no site do Natal nas Montanhas, está o espetáculo Despertar das Luzes, nos dias 9, 16 e 23 de dezembro, na Avenida Monte Verde.

Já a Casa do Noel, que sempre encanta os turistas, receberá visitantes até o dia 25 de dezembro. Neste ano, as oficinas de pintura Bauer, com vagas limitadas e gratuitas, também serão oferecidas. O tema do Natal nas Montanhas 2023 é “Contando Histórias e Desenhando Sonhos”.

Pelo segundo ano consecutivo, a decoração é assinada pela cenógrafa Carla Joner, responsável por criar uma atmosfera de acolhimento aos turistas a partir das imagens desenhadas por Jaime Pina.

Fonte: MOVE, entidade associativa, apartidária e sem fins lucrativos