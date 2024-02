7 destinos quentes no Estado de Queenslande, na Austrália, com paisagens de tirar o fôlego

Brasileiros, por natureza, estão acostumados com um clima mais tropical, e quando estão em busca de um lugar para fazer o intercâmbio, entra a questão: ir para um lugar quente ou frio? Por ser uma experiência de média e longa duração, os estudantes ou escolhem lugares com uma proposta bem diferente, ou vão para um lugar onde o clima é semelhante ao seu país de origem, principalmente quando se pretende aliar qualidade de vida e educação de qualidade.

O lugar ideal, com um clima agradável, semelhante ao Brasil, fica na Austrália: o Estado de Queensland. Os 300 dias ensolarados podem ser muito bem aproveitados ao explorar as diversas belezas naturais do País, como a Grande Barreira de Corais, as cavernas com pinturas rupestres ou simplesmente passar um dia se divertindo nos parques temáticos.

Com uma temperatura média de 20°C, o local é um dos preferidos pelos brasileiros, que simpatizam com o clima ameno da região. No verão, ou seja, na alta temporada, as médias ficam na casa dos 25°C. Entre dezembro e fevereiro, a variação climática gora em torno de 20°C a 30°C, possibilitando bons momentos de descontração.

Para evitar o frio, principalmente quem busca oportunidades de estudos em outros países, acabam optando por Queensland. Além de todos os benefícios ligados ao lifestyle e ao clima, a região também possui ótimas universidades ranqueadas no top global como algumas das melhores do mundo e programas educacionais, de vão desde o curso de proficiência no inglês, passando por cursos vocacionais, universitários até pós-doutorado.

Segundo dados oficias australianos, mais de 90% dos estudantes estrangeiros consideram a experiência de viver em Queensland muito positiva. A comunidade é acolhedora e amistosa, o estilo de vida é leve e seguro, e tem atividades para todos os gostos e perfis. Pensando em todas essas possibilidades, o Study Queensland, iniciativa governamental de Queensland em atuação no Brasil, separou sete destinos no Estado que oferecem uma qualidade de vida atrativa e com visuais de tirar o fôlego:

Brisbane: Capital de Queensland

Cidade cosmopolita com clima subtropical, abriga uma variedade de universidades renomadas internacionalmente, oferecendo ótima qualidade de vida, com uma cena cultural vibrante, muitas opções de entretenimento, segurança. Possui uma praia artificial.

Sunshine Coast

Localizada ao norte de Brisbane, a Sunshine Coast é conhecida por suas praias pitorescas e ambiente descontraído. Os estudantes podem desfrutar de um estilo de vida tranquilo e acessível, com várias oportunidades de atividades ao ar livre.

Toowoomba

Estilo de vida caracterizado por uma combinação de tranquilidade, natureza exuberante e uma comunidade acolhedora. Para quem procura um ambiente mais calmo e acessível na Austrália, Toowoomba pode ser uma escolha atraente para estudar e viver.

Gold Coast

A cidade é famosa por suas praias deslumbrantes e clima quente durante todo o ano, oferecendo um lifestyle com uma mistura de vida urbana e natural. Além das opções de surf e lazer à beira-mar, a cidade também abriga instituições de ensino de alta qualidade.

Cairns

No extremo norte de Queensland, destino popular para estudantes internacionais interessados em biologia marinha e turismo. A cidade oferece fácil acesso à Grande Barreira de Coral e à floresta tropical de Daintree.

Townsville

Outra cidade costeira em Queensland, que possui um clima tropical bem agradável. A cidade oferece um ambiente descontraído, com belas praias, atividades ao ar livre e uma atmosfera bastante amigável.

Rockhampton

Cidade na região central de Queensland, oferece estilo de vida que combina características urbanas com tranquilidade de vida no interior. Região conta com 7 grandes centros educacionais. Para quem procura uma experiência de estudo em uma cidade menor.