Passeios em São Paulo

São Paulo é uma cidade em constante movimento, onde não faltam passeios e novidades. Visitar a capital paulista é uma ótima opção, quando a cidade fica mais tranquila graças às férias escolares. Por isso, o WZ Hotel Jardins separou dicas imperdíveis de passeios para curtir em São Paulo durante esse período, de exposições a atividades recreativas para toda a família.

As Aventuras de Alice no Farol Santander

Foto: Divulgação Farol Santander São Paulo – Foto:

Antigo prédio do Banespa, um dos edifícios mais icônicos de São Paulo, o Farol Santander tem exposições fixas e temporárias, além de um café, bares, mirantes e muito mais. Até 25 de setembro, o local recebe a exposição As Aventuras de Alice, com instalações diversas e vasto material audiovisual com base na obra original de Lewis Carroll, que encanta crianças e adultos desde o século 19.

Novidades no Parque da Ciência do Butantan

Foto: Divulgação – Foto:

Depois de dois anos fechado em razão da pandemia, o Instituto Butantan reabriu ao público com muitas novidades. Agora o local é chamado de Parque da Ciência, uma área verde com 725 mil m² e mais de 20 atrações ambientais, educativas e de lazer, com destaque para o Museu Biológico e o Serpentário. No mês de julho, o local conta com uma programação especial de férias, com atividades científicas, demonstração de extração de veneno de cobra, trilhas e até um encontro com a famosa naja de Brasília.

Portinari para Todos no MIS Experience

Foto: Divulgação – Foto:

A exposição Portinari para Todos, em cartaz no MIS Experience, revisita a obra de um dos grandes artistas do século 20 de uma forma inédita, imersiva, interativa e digital. São instalações que mostram para o público mais sobre a vida, os trabalhos e o legado de Portinari, com destaque para a sala que expõe suas obras em escala monumental. A exposição foi prorrogada e acontece até 31 de julho.

Noite Animal no Zoo SP

Quem visitar o Zoo SP durante o mês de julho vai poder participar de uma experiência inédita. Na Noite Animal, evento especial que ocorre entre 18h30 e 22h30, você pode conhecer os animais do zoológico que possuem hábitos crepusculares ou noturnos, como os felinos, o lobo-guará, a corujas e as serpentes.

Tim Burton na Oca

No Parque Ibirapuera, a Oca recebe a mega exposição A Beleza Sombria dos Monstros: 13 Anos da Arte de Tim Burton, um mergulho na atmosfera fantástica do diretor e ilustrador responsável por sucessos como Edward Mãos de Tesoura, O Estranho Mundo de Jack e Os Fantasmas se Divertem. Com 2.600 m², a mostra ocupa dois andares na Oca e segue até 14 de agosto.

Caminhada no Parque Caminhos do Mar

Foto: Divulgação – Foto:

Pertinho de São Paulo, o Parque Caminhos do Mar proporciona uma mistura de ecoturismo com história. O passeio começa por uma trilha fácil que atravessa a Estrada Velha de Santos (fechada para veículos) e conta com monumentos históricos. Há ainda a Calçada do Lorena, trilha de pedras por onde D. Pedro I passou antes de proclamar a Independência do Brasil em 1822. O parque é repleto de espécies nativas da Mata Atlântica e oferece uma vista exuberante da Serra do Mar.

Atrações especiais

Para quem não vão viajou, São Paulo conta com diversas atrações e uma agenda completa de pura diversão. Afinal, com a criançada em casa, há inúmeras opções para gastar toda energia. Confira dicas de passeios espalhados pela capital e Grande São Paulo para quem ama brincar, explorar, se emocionar e viver experiências únicas.

Hello Park, parque multimídia e interativo do Brasil

Foto: Divulgação – Foto:

A primeira unidade do Hello Park em território brasileiro foi inaugurada no dia 1º de julho, em São Paulo, no Shopping SP Market. Conta com mais de 20 atrações interativas, como o Interactive Slope, onde as crianças podem escorregar e interagir de diferentes maneiras e ainda se divertirem em uma superpiscina de bolinhas; o Digital Painter, composto por um livro de colorir gigante e um lápis mágico, onde as imagens ganham vida assim que as crianças começam a pintá-las e o Living Figures, onde as crianças podem ver os seus desenhos ganharem vida em um painel touch interativo.

Estúdios da Mauricio de Sousa Produções

Foto: Divulgação – Foto:

Bastidores do universo criado por Mauricio de Sousa onde nascem histórias em quadrinhos, desenhos animados, filmes, livros, design de produtos, espetáculos musicais, eventos temáticos interativos, aplicativos, games, web séries, encontros com personagens, parques de diversões e até um balão! No roteiro, é possível conhecer a área de live experience do grupo, setores de criação e design, projetos temáticos e editoriais. É permitida a entrada de crianças a partir de 6 anos.

Exposição Orcs

Surpreendente e gigante, essas são algumas das definições para a exposição “ORCS”, que chega ao Shopping União de Osasco. Até o dia 29 de julho, os visitantes poderão conferir esculturas gigantes, de até seis metros de altura, dos seres mitológicos. Gratuita, a exposição promete transportar adultos e crianças para a Era Medieval. Os Orcs são criaturas místicas do folclore europeu, que aparecem nos contos de fantasia como criaturas guerreiras e muito fortes, prontos para defender suas tribos de todas as ameaças.

Xperience – Ciência e Diversão no Shopping Interlagos

Diariamente passamos por experiências científicas e nem mesmo percebemos. São muitas as dúvidas que surgem, por exemplo, como o aparelho de ar-condicionado resfriam o ambiente? Por que e como acontecem os tornados? E os raios na atmosfera? Para esclarecer estas e outras curiosidades, chega ao Shopping Interlagos a atração Xperience – Ciência e Diversão, um conjunto de 14 estações com aparelhos que interagem com o público transmitindo conhecimento e diversão, sempre com o acompanhamento de monitores. A atração é gratuita e ocorre até 31 de julho, das 10h às 22h, na Praça de Eventos do shopping.