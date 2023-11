Para se refrescar

A chegada alarmante das altas temperaturas, com termômetros pelo país marcando mais de 40°C, está levando os brasileiros a buscar alternativas de lazer que aliviam o calor. Para quem quer evitar as praias lotadas e busca uma opção de passeio mais segura, confortável e que agrade a todos, os parques aquáticos são uma ótima pedida. Eles fornecem uma estrutura de bares, restaurantes, banheiros e vestiários que tornam o passeio mais tranquilo e sem perrengues. Para quem pretende tirar alguns dias de folga ou aproveitar o recesso de fim de ano, alguns destes parques também contam com acomodações para visitas mais longas. A Civitatis listou 8 Parques Aquáticos no Brasil que oferecem uma experiência inesquecível e refrescante.

1 – Wet ‘n Wild, Itupeva – SP

O Wet ‘n Wild é um dos parques aquáticos mais divertidos e famosos do Brasil. Com instalações de excelente qualidade, tem uma variedade de atrações para todas as idades. Desde toboáguas de alta velocidade até piscinas relaxantes e áreas interativas para crianças, o Wet ‘n Wild é um verdadeiro paraíso aquático. Com uma equipe dedicada à segurança e entretenimento, os visitantes podem desfrutar de dias ensolarados incríveis.

2 – Beach Park, Aquiraz – CE

Saindo de Fortaleza, é possível chegar ao Beach Park em apenas 40 minutos. Este parque aquático proporciona uma experiência única no Nordeste e é um destino imperdível para quem busca diversão e relaxamento à beira-mar. Os visitantes podem desfrutar de uma variedade de atrações emocionantes, desde toboáguas vertiginosos até piscinas de ondas que replicam a sensação do mar. O parque também conta com uma gama de opções gastronômicas e áreas de repouso à sombra de coqueiros.

3 – Aldeia das Águas Park Resort, Barra do Piraí – RJ

Situado em meio à natureza de Barra do Piraí, o Aldeia das Águas Park Resort oferece curtição para toda a família. Com uma variedade de toboáguas, piscinas e atrações para todas as faixas etárias, este resort é uma excelente opção no estado do Rio de Janeiro e um refúgio perfeito para aqueles que buscam escapar do calor carioca. Além das atrações aquáticas, o resort tem áreas de descanso sombreadas, restaurantes e uma infraestrutura completa para garantir o conforto dos visitantes.

4 – Thermas Acqualinda, Andradina – SP

No coração de Andradina, o Thermas Acqualinda convida os visitantes a desfrutarem de um oásis de águas termais e entretenimento. Este parque aquático tem piscinas terapêuticas com águas calmas, toboáguas e uma atmosfera tranquila para recarregar as energias. O Thermas Acqualinda é mais do que um parque aquático; é um destino de rejuvenescimento e diversão em São Paulo.

5 – Eco Parque Arraial d’Ajuda, Porto Seguro – BA

À beira do mar de Porto Seguro, o Eco Parque Arraial d’Ajuda se destaca como um parque aquático encantador. Rodeado por uma flora exuberante, o parque combina a beleza da natureza com a emoção das atrações aquáticas. Toboáguas e piscinas fazem deste parque um refúgio perfeito para famílias e amantes da natureza. Com uma atenção especial à preservação ambiental, o Eco Parque Arraial d’Ajuda oferece uma experiência única de aventura e serenidade em meio ao litoral baiano.

6 – Parque Aquático Cascanéia, Gaspar – SC

Opção catarinense que combina lazer e tranquilidade. Com piscinas refrescantes, áreas de lazer e toboáguas que proporcionam uma dose de adrenalina, o parque é uma opção perfeita para famílias em busca de entretenimento e descontração. A beleza cênica que envolve o parque cria uma atmosfera única, onde a diversão encontra a natureza, tornando o Parque Aquático Cascanéia um destino incrível no sul do Brasil.

7 – Hot Park, Rio Quente – GO

O famoso Hot Park oferece banhos termais incomparáveis, combinando a beleza da região com a emoção de toboáguas e atrações aquáticas. Rodeado por natureza, o parque proporciona momentos únicos de relaxamento e descontração para visitantes de todas as idades. Para quem quer tranquilidade, o Hot Park também oferece áreas de descanso. Seja explorando as águas termais ou deslizando pelos toboáguas, o Hot Park encanta e revigora seus visitantes.

8 – Blue Park Foz, Foz do Iguaçu – PR

Foz do Iguaçu abriga o Blue Park Foz, um parque aquático que proporciona aventura e diversão, próximo às majestosas Cataratas do Iguaçu. Com toboáguas radicais, piscinas e uma atmosfera única, o parque se destaca como uma ótima parada no roteiro de quem visita as Cataratas. A combinação de aventura e beleza natural faz do Blue Park Foz uma ótima escolha para famílias e pessoas de todas as idades.

Fonte: Civitatis, empresa na distribuição online de visitas guiadas, excursões e atividades em português nos principais destinos do mundo