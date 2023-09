Para fugir do calor

Para quem quer fugir do ritmo da capital paulista, mas sem a badalação de Campos do Jordão, São Bento de Sapucaí é um destino tranquilo, com bons preços e menos agito - Foto: Divulgação

Foi emitido pelo Instituto Metsul Metereologia um alerta de calor extremo causado por uma bolha de ar quente, e a previsão é que alguns termômetros registrem máxima de 40º a 45º em vários locais. Além dos cuidados básicos como o uso de filtro solar, roupas leves, alimentação balanceada e muita água, se você não pretende se jogar no sol, viajando para um destino de praia, por exemplo, vale a pena tentar dar uma escapada rápida para algum lugar onde as temperaturas fiquem um pouquinho mais amenas – mas nada de frio em nenhum canto do país. Veja só algumas opções de cidades para fugir do calorão extremo.

Campos do Jordão, São Paulo

A Serra da Mantiqueira, região onde fica o destino, será uma boa opção para quem deseja temperaturas mais amenas. Ainda assim, o calor por lá vai ser bem acima do normal. A temperatura mínima deve ser de 12 graus enquanto a máxima esperada será de 31 graus, hoje. Campos tem um estilo europeu repleto de restaurantes e atividades perfeitas para os casais e famílias aproveitarem! É muito bom curtir o seu centrinho badalado no bairro Capivari, se refugiar nas montanhas ou caminhar numa trilha no meio da área verde.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Diamantina, Minas Gerais

Localizada a 300 km da capital Belo Horizonte é ponto de partida de uma das rotas mais populares para o turismo mineiro: a Estrada Real. Por lá, a mínima deve ficar por volta dos 12º e a máxima na casa dos 28º. Os charmosos casarões e igrejas centenárias que compõem as ruas de pedras estão entre as maiores atrações de Diamantina. Eles são palco do maior espetáculo local: a Vesperata. O show reúne dezenas de instrumentistas que emocionam os visitantes em interpretações musicais sob comando de um maestro em meio ao público.

Domingos Martins, Espírito Santo

O município de Domingos Martins faz parte da região das Montanhas Capixabas e abriga belas paisagens montanhosas, com um clima ameno. Nesta semana, os termômetros podem registrar mínima de 14º e máxima de 27º. A região foi colonizada por italianos e alemães e sua gastronomia oferece excelentes pratos. A área é ótima para quem buscar ar puro, quer ver cachoeiras, fazer trilhas e conhecer pequenos negócios de produtores locais, que vendem queijos, cafés e licores produzidos por lá.

Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul

É uma das cidades que faz parte do Vale dos Vinhedos, região vinícola do Rio Grande do Sul. A cidade está a cerca de 2 horas de carro de Porto Alegre e oferece lindas paisagens, com direito a muito vinho, espumante, boa gastronomia e uma imersão na cultura dos imigrantes italianos, bastante presentes nessa região da Serra Gaúcha. O clima por lá é bem frio no inverno e mais ameno no verão, nesta semana a cidade terá temperatura mínima de 16º na sexta-feira e máxima de 32º no sábado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

São Bento do Sapucaí, São Paulo

Boa dica para quem quer fugir do ritmo da capital paulista, mas sem a badalação de Campos do Jordão, São Bento de Sapucaí é um destino tranquilo, com bons preços e menos agito que sua cidade vizinha. A cidade, que está na Serra da Mantiqueira, é uma boa pedida para fazer turismo rural, visitar pequenos produtores locais, admirar o trabalho de artesãos locais, conhecer a Pedra do Baú, grande atração da cidade ou a Pedra do Bauzinho, uma formação de menor porte e acesso mais simples. Por lá, o clima ficará extremo, com mínima de 12º na sexta-feira e média máxima de 30º todos os dias.

Urubici, Santa Catarina

Urubici é um destino da Serra Catarinense, a cerca de 3 horas de carro de Florianópolis. A região tem cachoeiras, cavernas com inscrições rupestres, cânions e montanhas. O clima ameno da região faz com que ela seja um dos lugares mais frios do Brasil! Nesta semana, o município terá temperatura mínima média de 13º e máxima na casa dos 27º. Viajando ao local você pode conhecer também a Serra do Rio do Rastro, área coberta pela Mata Atlântica, com uma estrada cheia de curvas e um dos panoramas mais bonitos do Estado.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Cambará do Sul, Rio Grande do Sul

Localizada no Rio Grande do Sul, a cerca de 230 km de Porto Alegre e na região dos Campos de Cima da Serra. Cambará está em uma região de paisagens incríveis, cercada pela mata e por cânions, como o Cânion do Itaimbezinho e Fortaleza, é um destino muito bacana para aliar atividades na natureza, como trilhas, às temperaturas amenas do sul do país, nesta semana, a mínima fica por volta dos 15º e a máxima na faixa dos 29º.

Santo Antônio do Pinhal, São Paulo

Vizinha de Campos de Jordão e localizada na Serra da Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal pode ser o destino ideal para quem busca tranquilidade, aconchego e bons preços. A cidade é pequenina, tem cachoeira, jardins abertos ao público, mirantes e um centrinho onde fica a Boulevard Araucária, sua principal via. É uma cidade simples, mas cheia de charme e do aconchego de destinos pequenos. A temperatura mínima média ficará por volta dos 13º, podendo chegar a 11º na sexta e a máxima na casa dos 28º.

Monte Verde, Minas Gerais

Monte Verde está em Minas Gerais, quase na divisa com São Paulo, sendo uma boa opção de destino a partir da capital paulista. A distrito, que é parte da cidade de Camanducaia, tem trilhas, um centrinho com lojas e restaurantes, e hospedagens ótimas para quem quer tranquilidade e um climazinho mais agradável, com mínima na faixa dos 13º, também podendo chegar a 11º na sexta-feira e máxima de 29º todos os dias.