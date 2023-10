Novidades em Brotas

A Cachoeira São Bento, cuja queda de 25 metros de altura forma uma piscina natural, é perfeita para banho - Foto: Divulgação

Novidades (no plural) em Brotas, reconhecido destino de turismo de aventura na natureza do interior de São Paulo. O nono ecoparque do município, o São Bento, acaba de ser aberto ao público: o principal atrativo é a Cachoeira São Bento, cuja queda de 25 metros de altura forma uma piscina natural perfeita para banho. Para acessá-la, os turistas contam com trilha de 1,7 km devidamente demarcada pela mata e que propicia contato próximo com a natureza. Outros quatro ecoparques locais – Recanto das Cachoeiras, Cassorova, Cachoeira 3 Quedas e Poção – também têm novas atrações.

Localizado a cerca de 10 quilômetros do centro de Brotas, na estrada de acesso ao Patrimônio de São Sebastião, o ecoparque São Bento também funciona no sistema de day use, como os demais do município. Além da trilha que leva à cachoeira, os atrativos são redário, aquário natural com cascata e peixes nativos da região, slackline e balanço instagramável, cujo fundo é um vale. Há, ainda, lanchonete que serve porções e bebidas e vestiário. “A proposta do São Bento é democratizar o contato com a natureza”, explica Tainá Alexssandra de Araújo, gerente comercial do ecoparque.

Outra novidade vem do ecoparque Recanto das Cachoeiras, que tem como principais atrativos duas belas cachoeiras e uma grande piscina com borda infinita. No feriado do Dia das Crianças, entrou em funcionamento a Área Kids. É formada por uma piscina de água de mina com tratamento de ozônio, ressurgência de água nas pedras com peixes, túnel e toboágua que prometem ser a atração das crianças. “Mas é uma piscina com fundo de areia e água transparente, que permite ver os peixinhos”, acrescenta Rodrigo Saldanha, proprietário do Recanto das Cachoeiras.

A Área Kids ainda inclui uma lanchonete com cardápio infantil e opções para adultos. Outra nova atração do ecoparque é o Jungler, um toboágua para adolescentes e adultos. Em formato de um tronco de árvore e com 110 metros de extensão, é um percurso dentro da mata com muita emoção que liga a parte alta à parte baixa do Recanto das Cachoeiras. A descida do toboágua dura em torno de 30 segundos e agrega emoção ao ecoparque.

Na Cachoeira 3 Quedas, ecoparque que oferece visitação à cachoeira de mesmo nome, cavalgada e tirolesa, a novidade é na hospedagem. Além de chalés e camping, agora há também a opção de glamping. Trata-se de uma charmosa acomodação para casal que além de TV LED, do conforto de ar condicionado, frigobar, banheiro privativo, varanda com mesas e cadeira conta com lareira, deck com vista para a mata e rede suspensa. E é um espaço petfriendly, ou seja, em que os amigos de quatro patas são muito bem-vindos.

Já no Cassorova, ecoparque com visitação a duas belíssimas cachoeiras, tirolesa, canionismo, entre outras atividades, e hotel boutique, a novidade é um espaço chamado Infinity Pool. Conta com piscina de borda infinita estrategicamente com vista para o por do sol, spa, bar molhado, bar seco, choperia e vestiário que também integram o day use. “Da piscina de borda infinita, que é aquecida, o turista contempla o por do sol, que também reflete no lago abaixo da piscina, criando um espetáculo”, conta Fábio Ferreira, proprietário do ecoparque. Os dois spas, em forma de trevo de três folhas, para relaxamento da lombar e cervical, completam a nova atração.

O Poção, ecoparque cujo destaque é uma praia de rio com fundo de areia onde é possível nadar, tomar banho de jacuzzi natural e praticar diversas atividades de aventura e natureza, também tem uma opção indoor a partir de novembro. Trata-se do Escape Game, um jogo cujo objetivo é levar os praticantes a escapar de situações que coloquem em risco o rio Jacaré Pepira, um dos mais limpos do Estado de São Paulo. O rio, que corta o ecoparque Poção e a cidade de Brotas, é onde se pratica o rafting, uma das atividades de aventuras mais famosas do destino, assim como boiacross e flutuação.

Com uma hora de duração, o Escape Game é aberto para pessoas com mais de 14 anos e também é uma forma de alertar para a necessidade de preservação da natureza. Como o jogo se desenvolve em ambiente fechado, é uma atividade que independe das condições climáticas, explica Renata Torres, gerente comercial do Poção.

“A abertura de mais um ecoparque, assim como o acréscimo de atrativos nos já existentes, comprova a tendência de Brotas, de oferecer turismo de aventura na natureza em espaços com toda infraestrutura para as famílias e opções diversificadas de atividades”, acrescenta Fabio Pontes, secretário de Turismo de Brotas. Os demais ecoparques de Brotas são: Viva Brotas, Eco Parque Jacaré, Sítio Pantanal e Cachoeiras do Martello.

Já há um bom tempo, quem vai para Brotas conta com a facilidade de encontrar informações turísticas em um único lugar: no sistema de gestão de informações turísticas que integra tecnologia e comunicação Destinos Inteligentes. É só baixar o aplicativo para encontrar o que o turista precisa sobre atrativos, rede hoteleira, meios de alimentação e até eventos.