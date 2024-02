Maior navio de cruzeiro do mundo, de 365 metros, faz sua primeira viagem

Primeira viagem saiu do sul da Flórida, no final de janeiro, e passou sete dias por ilhas caribenhas

O navio foi oficialmente batizado com a presença do jogador argentino Lionel Messi e seus companheiros de equipe do Inter Miami. A primeira viagem saiu do sul da Flórida, no final de janeiro, e passou sete dias por ilhas caribenhas.

Quando o Icon of the Seas foi anunciado, em outubro de 2022, foi responsável pela semana com maior volume de reservas nos 53 anos da Royal Caribbean, informou a companhia de cruzeiros. “O Icon of the Seas é o auge de mais de 50 anos de sonhos, inovação e vivência de nossa missão – entregar as melhores experiências de férias do mundo de forma responsável”, disse o presidente e CEO do grupo, Jason Liberty, no início desta semana.

O Icon of the Seas é dividido em oito estações por 20 decks. O navio inclui seis toboáguas, sete piscinas, uma pista de patinação no gelo, um teatro e mais de 40 restaurantes, bares e salões.

Icon of the Seas em números

Tem capacidade para 5.610 passageiros

Isso não inclui a tripulação. Esse número é algumas centenas de pessoas maior do que a população de Bar Harbor, no Estado de Maine, que foi a cidade pequena mais visitada, de acordo com a US News & World Report, nos Estados Unidos em 2023.

A tripulação adiciona outros 2.350 ao total. E como os navios são projetados para acomodar mais de duas pessoas por quarto com camas adicionais para famílias ou grupos, a capacidade total de hóspedes pode chegar a 7,6 mil. Quando o Oasis of the Seas foi apresentado como o maior navio do mundo, em 2009, sua capacidade em ocupação dupla era de 5,4 mil hóspedes.

Tem quase 365 metros de comprimento

O navio é apenas 3 metros mais comprido do que os maiores recordistas anteriores. Para visualizar de outra forma, o comprimento do navio é apenas 15 metros menor que a altura do Empire State Building, sem incluir a torre.

Tem mais de cinco vezes o peso do Titanic

Os navios de cruzeiro são classificados de acordo com a arqueação bruta, a medida do volume interno. É aqui que o Icon of the Seas realmente supera a concorrência, com 250.800 toneladas brutas. O mais próximo é o Wonder of the Seas, da Royal Caribbean, que chega a 235.600 toneladas brutas. Para comparar, o Titanic tinha 46.329 toneladas brutas.

Tem mais de uma dúzia de decks

O Icon of the Seas contará com 20 decks, 18 dos quais são para uso dos hóspedes. Esses decks abrangem oito “bairros”, incluindo um Central Park repleto de plantas vivas; um enorme parque aquático; um conjunto de piscinas de três andares; uma cúpula enorme com uma cachoeira e apresentações e uma área para famílias com crianças pequenas brincarem e comerem. O segundo maior navio da frota da Royal Caribbean, o Wonder of the Seas, tem 18 decks, dos quais apenas dois são para hóspedes

Há uma piscina para cada dia da semana

Há sete piscinas no navio, incluindo um bar aquático, piscina infinita suspensa e o que a Royal Caribbean descreve como a “maior piscina no mar”. O Voyager of the Seas, que era o maior do mundo em 1999, quando foi lançado, tem três piscinas.

Tem o maior parque aquático na água

A Royal Caribbean está se gabando de que o Icon terá o “maior parque aquático no mar”, chamado Categoria 6. Isso se refere aos seis tobogãs a bordo. Há um escorregador de queda livre aberto, um escorregador de queda de 14 metros, escorregadores de jangada e um par de escorregadores de esteira.

São 40 lugares para comer e beber

Os navios de cruzeiro expandiram suas opções de alimentação e bebidas nos últimos anos, muito além de apenas um bufê, sala de jantar principal e bar da piscina. O Icon oferecerá mais de 40 maneiras de “beber, jantar e se divertir”, incluindo 15 bares e experiências noturnas e mais de 20 opções gastronômicas.

Os restaurantes a bordo variam de uma experiência de clube de jantar de oito pratos a um local de brunch durante todo o dia para sushi e comida de rua, uma churrascaria e, também, bufês. Refletindo o apetite dos passageiros de cruzeiros por variedade, esse total está no mesmo nível do atual recordista, Wonder of the Seas.

Para uma comparação terrestre, Atlantis Paradise Island nas Bahamas diz em seu site que oferece 21 restaurantes e 19 bares e lounges. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)