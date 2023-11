Lugares em São Paulo para conhecer no feriado de Finados

Descansar e buscar novos ares. Esse é o objetivo de muitas pessoas e famílias ao olhar o calendário e ver um feriado nacional e prolongado próximo, como no caso de amanhã, 2 de novembro

Se você decidiu viajar para São Paulo e buscar novas experiências, separamos dicas bem bacanas de onde se hospedar e no que fazer próximo ao hotel, desde lugares que é possível ir andando, até lugares em que é possível chegar em até 20 minutos de carro.

Confira opções de roteiros para você descansar e também adquirir mais conhecimentos sobre cultura:

Avenida Paulista

A Avenida Paulista, considerada o “Coração de São Paulo”, por si só já garante inúmeros passeios legais, ela acolhe inúmeros locais focados em cultura, gastronomia, compras e até mesmo atividades físicas. Entre alguns lugares bem bacanas da Avenida estão o Parque Trianon, o “Méqui 1000”, Mirante do SESC, Museu de Arte de São Paulo (MASP), Centro Cultural Fiesp e muito mais!

Museu do Futebol

Um dos museus mais visitados do país, o Museu do Futebol possui um vasto acervo de materiais relacionados a história do futebol no Brasil e no mundo.

O espaço fica localizado dentro do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o famoso Pacaembu e é uma ótima opção para amantes do esporte. Endereço: Praça Charles Miller, s/n.

Mercado Municipal

Um dos pontos mais tradicionais da cidade de São Paulo, no Mercadão você encontra desde pratos simples até receitas mais gourmetizadas. A arquitetura do local que segue o modelo utilizado pelo Mercado Central de Berlim impressiona pela beleza e sua grandiosidade. Se você visitar o local, aproveite para experimentar um belo e delicioso pão com mortadela. Endereço: Rua Cantareira, 306.

Museu Catavento

Se você é uma pessoa curiosa e também curte ciências, o Museu Catavento é uma opção maravilhosa de passeio para toda a família. Com o intuito de ensinar com diversão, o Catavento traz atividades imersivas para todas as idades. O local possui 12 mil metros quadrados, 219 instalações divididas em quatro grandes seções: Universo, Vida, Engenho e Sociedade. Endereço: Av Mercúrio, s/n – Pq Dom Pedro II.

Parque Ibirapuera

Reduto dos paulistanos, o Ibirapuera é o mais importante parque urbano de São Paulo. Seus três lagos artificiais são interligados e ocupam 1,6 milhão de m2. Foi inaugurado em 1954 para comemorar o quarto centenário da cidade. Possui ciclovia, 13 quadras iluminadas, pistas de corrida, passeio e descanso e áreas abertas para shows. Abriga prédios públicos, museus, planetário, o prédio da Bienal, ginásio de esportes, Museu do Presépio, Museu da Aeronáutica e do Folclore, o Obelisco, o Monumento às Bandeiras e o Pavilhão Japonês. Excelente opção para aquele passeio ao ar livre e para a prática de esportes como corrida e bicicleta, tomando uma água de coco. Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana.

Itaú Cultural

O Itaú Cultural é uma organização voltada para a pesquisa e a produção de conteúdo e para o mapeamento, o incentivo e a difusão de manifestações artístico-intelectuais. Dessa maneira, contribui para a valorização da cultura de uma sociedade tão complexa e heterogênea como a brasileira. Com diversas exposições, é um passeio imperdível para quem gosta de arte e cultura e quer estar na vanguarda. Endereço: Av. Paulista, 149.

Shopping Pátio Paulista

Fundado em 1989, é um dos mais tradicionais shoppings da cidade. O Shopping Pátio Paulista tornou-se um verdadeiro ponto de encontro dos paulistanos dos mais diversos grupos sociais. Uma prova de que reflete a diversidade e o ritmo acelerado de São Paulo, se mantendo sempre antenado com as principais tendências e necessidades de seu público. Conta com diversas lojas como Zara, Dior, além de cinemas, restaurantes e serviços de conveniência como caixas eletrônicos e livrarias. Uma boa opção para compras na região. Endereço: R. Treze de Maio, 1947.

Onde se hospedar

Para se hospedar, o Laghetto Stilo São Paulo é uma excelente opção, próximo a Avenida Paulista e com uma rota de passeios imperdíveis para quem vem a São Paulo. Com restaurante próprio, pet friendly, fitness center 24h, Internet Wi-fi e estacionamento privativo, o espaço ocupa o prédio onde funcionou o saudoso Matsubara, atraindo diversos turistas orientais, e em poucos meses de funcionamento, o hotel já está em primeiro lugar no ranking do TripAdvisor na cidade.