Do litoral ao campo!

O Estado de São Paulo é o mais populoso do Brasil, quase 22% da população do país habita em terras paulistas. A influência de vários estados brasileiros e até mesmo de outros países acrescentam charme e beleza às cidades de Sampa, garantindo a quem viaja por lá experiências sempre diferentes e únicas. A sua grandeza é o principal motivo de encantamento, mas também é o que pode assustar no começo. Passear por São Paulo exige disposição e atenção porque há tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que fica difícil não se distrair Vale a pena conhecer! Esta é uma cidade que guarda muito da cultura do nosso país e enriquece quem a visita.

Confira algumas cidades do Estado de São Paulo. Listagem completa você pode conferir no site do melhores destinos.

LITORAL NORTE DE SÃO PAULO

Ubatuba

As praias ficam nas enseadas formadas nos morros e descem para o mar, pintando belas paisagens emolduradas pela vegetação. Ubatuba tem algumas praias com extensões maiores e mais abertas, geralmente essas possuem mais estrutura porque ficam próximas ao Centro, mas o charme mesmo está nas que são menorzinhas e com acessos mais escondidos. Um destaque vai para a Ilha das Couves, que é mega famosa por sua água verde esmeralda e para a Praia do Cedro, que é maravilhosa, pequenininha e o acesso não é tão difícil.

Caraguatatuba

Caraguá, como é chamada pelos mais íntimos, é uma ótima opção para passar férias com a família toda. É uma cidade grande, então dá para aproveitar outras coisas além da praia. O Centro, por exemplo, possui ótimos restaurantes e um parque de diversões daqueles de cidade pequena, que enche os olhos das crianças com suas luzes de cores vibrantes! O Morro do Santo Antônio, que é o mirante da cidade, também é bem legal de se visitar. Outro ponto bacana é que fica próxima a São Sebastião e Ubatuba, ou seja, também dá pra fazer aquele famoso “bate e volta” em outras praias da região.

São Sebastião

São mais de 30 praias que fazem de São Sebastião uma das cidades mais encantadoras da costa brasileira. O lugar tem o perfeito encontro da Mata Atlântica com as areias brancas e o azul do mar. Este também é um excelente destino para passar férias, justamente por conta da quantidade de praias para se conhecer. As minhas favoritas são Camburizinho e Paúba.

LITORAL SUL DE SÃO PAULO

Bertioga

Bertioga é uma cidade pequena, mas com tudo o que é necessário para uma boa experiência! O legal é que de lá é possível pegar o “caminho do mar” para ir até São Sebastião – o trajeto é encantador. Esse também é um território com forte influência indígena, inclusive, é possível visitar um centro cultural chamado Parque Tupiniquins. Vale visitar ainda o Forte São João e algumas trilhas que dão acesso a cachoeiras, como a Trilha d’Água e Trilha do Guaratuba. É interessante fazer os passeios noturnos e incluir uma voltinha na feirinha de artesanato do Centro e até checar a agenda de shows na cidade.

Guarujá

Possui 27 praias de todos os tamanhos, de várias cores e cada uma com sua particularidade. Ao longo dos 22 km de costa você encontrará trilhas selvagens para praias paradisíacas, como Cheira-Limão ou Camburi, e outras muito conhecidas e movimentadas como a Praia do Pernambuco. É uma cidade grande e com enorme circulação de turistas, principalmente em datas como o Réveillon. O lugar é bem badalado, mas pode agradar tanto famílias quanto os mais jovens.

Santos

Um dos destinos do litoral paulista mais frequentados pelo público, A cidade possui o maior porto da América Latina e também um belo Centro Histórico restaurado. Na orla se destaca o maior jardim de praia do mundo, registrado no Livro dos Recordes, o Guinness World Records, com 5.335 metros de comprimento, repleto de flores e árvores cuidadosamente tratadas. A infraestrutura é excelente e, inclusive, Santos é uma das cidades que oferecem a melhor qualidade de vida do Brasil.

Mongaguá

Mongaguá fica a 97 km da capital paulista e a 42 km ao sul de Santos. A orla é bem extensa, com 13 km de faixa de areia. É uma única reta e as praias vão mudando de nome conforme os bairros onde estão localizadas – a estrutura é bem completa e bastante urbanizada. Além das praias, o destino ainda possui outros pontos turísticos como a Arquibancada do Pescador, o Mirante da Padroeira e o Poço das Antas.

Peruíbe

Seus impressionantes 32 km de orla reservam muita diversão para todos os tipos de público, desde os que procuram mais tranquilidade, até aqueles que buscam mais movimento. A praia do Centro é semelhante a das duas últimas cidades que citei (inclusive, as três cidades podem ser conhecidas de uma só vez) a faixa de praias muda de nome de acordo com os bairros também. Para quem quer fugir do Centro, a Prainha, a Praia do Guaraú e a Praia do Camborê são ótimas opções.

Iguape

Charmosa cidadezinha com ar de interior – construções históricas, natureza exuberante e passeios culturais. A terra da famosa Praia da Jureia fica no Vale do Ribeira e, apesar do ar de cidade pequena, ela é a maior do Estado em extensão. O centro histórico é tombado pelo Patrimônio Histórico e Artí­stico Nacional (IPHAN) desde 2009. Iguape abriga somente a Praia da Jureia, que é ideal para quem gosta de um litoral mais afastado e deserto. Ela fica na Estação Ecológica Jureia – Itatins, uma grande área proteção ambiental, ótima para fazer trilhas.