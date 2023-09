Disney investirá US$ 60 bilhões em parques temáticos e cruzeiros na próxima década

Entre as possibilidades: "Frozen" poderia estar presente no Disneyland Resort, enquanto Wakanda poderia ser "trazida à vida", disse a empresa

Disney disse que daria prioridade aos gastos em projetos que pudessem gerar fortes retornos - Foto: Divulgação

A Disney planeja gastar cerca de US$ 60 bilhões para expandir os seus parques temáticos, linhas de cruzeiro e resorts durante a próxima década, quase duplicando o seu investimento numa divisão que fornece a sua principal fonte de lucros.

O presidente-executivo, Bob Iger, e chefe da divisão de Parques, Experiências e Produtos da empresa, Josh D’Amaro, revelaram os planos – que continham poucos detalhes de projetos específicos – em uma cúpula de investidores realizada no Walt Disney World, em Orlando, esta semana. A empresa descreveu o investimento planejado em um documento apresentado na manhã de terça-feira à Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês).

A Disney disse que daria prioridade aos gastos em projetos que pudessem gerar fortes retornos, inclusive para seus parques e cruzeiros nos EUA e internacionais. Entre as possibilidades: “Frozen” poderia estar presente no Disneyland Resort, enquanto Wakanda da franquia “Pantera Negra” poderia ser “trazida à vida”, disse a empresa.

Nos últimos anos, a Disney fez mudanças significativas nos seus parques temáticos – incluindo o aumento dos preços dos bilhetes, a oferta de complementos caros para melhorar a experiência do visitante e a cobrança pelas concessões – que foram concebidas para ajudar a maximizar a receita por hóspede. Essas mudanças irritaram alguns clientes, especialmente os titulares de passes anuais, que reclamam que os parques se tornaram inacessíveis.

A receita dos parques tem sido um ponto positivo para a empresa, que ajudou a compensar as perdas de sua divisão de streaming e de outras áreas. Mesmo assim, os parques temáticos da Disney estavam mais vazios do que o normal neste verão. Analistas do setor e consultores de viagens dizem que a desaceleração aconteceu depois que a empresa aumentou os preços das entradas.