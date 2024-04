Dia do Café: 8 experiências imperdíveis para os amantes da bebida

O Dia Mundial do Café é comemorado anualmente no dia 14 de abril, e é uma ocasião especial para homenagear uma das bebidas mais apreciadas e amadas em todo o mundo. A data reconhece a importância do café como uma parte significativa das tradições de muitos países, além da sua relevância para a economia mundial.

Desde sua descoberta, o café tem desempenhado um papel vital na vida cotidiana de milhões de pessoas, que passaram a cultivar uma relação emocional com o famoso cafézinho. Há quem se dê por satisfeito com um simples café coado, mas é possível notar o aumento no nível de conhecimento e especialização dos consumidores mais exigentes. O mercado cafeeiro está em evolução e tem conquistado cada vez mais coffee lovers, que agora frequentam cafeterias gourmet espalhadas por cidades do mundo inteiro. Há, inclusive, quem considere todo o universo do café como um hobby à parte.

Para inspirar os viajantes e amantes de café, a Civitatis selecionou 8 passeios incríveis. Veja a lista completa:

Tour privado do café em Santos

Neste tour, os viajantes têm a oportunidade de aprender mais sobre a história do café em Santos e no Brasil. O roteiro inclui uma visita ao Museu do Café, que foi sede da Bolsa Oficial de Café e uma apresentação com degustação no tradicional Rei do Café. Para encerrar, um trajeto de bonde até o Monte Serrat, onde antigos barões frequentavam cassinos e onde está localizada a capela de Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira da cidade.

Tour do café em Brasília

Você sabia que Brasília tem mais de 50 estabelecimentos especializados em cafés especiais? Para os coffee lovers que visitam a capital do país, este passeio é uma oportunidade de aprender mais sobre a cultura do café, desde a seleção dos grãos até a xícara. O roteiro inclui visitas a três cafeterias (Ernesto Cafés, Civitá e Los Baristas), onde os viajantes aprendem sobre os métodos de produção e degustam algumas versões da bebida.

Tour do café por Medellín

Saindo de Medellín, os viajantes percorrem um trajeto de 40 minutos até San Sebastián de Palmitas para visitar uma fazenda e conhecer o processo de produção do café e da rapadura, conhecida na Colômbia como “panela”. Durante o passeio, são feitas degustações de pratos típicos e de cafés especiais. Os interessados também podem fazer um passeio a cavalo para admirar as belas paisagens dessa região.

Oficina e degustação de café colombiano em La Candelaria

Esta experiência acontece no Divino Café Especial, localizado no bairro de La Candelaria, em Bogotá. Além de aproveitar a degustação de café colombiano feito com diversas formas de extração, como Chemex, V60, Aeropress e prensa francesa, os participantes aprendem truques para preparar um café perfeito em casa, assim como técnicas para diferenciar e comprar um café de boa qualidade.

Tour do café por Antioquia

Para realizar esta atividade, os viajantes saem de Medellín e vão até a província de Antioquia para visitar uma fazenda cafeeira. A experiência se inicia com uma palestra sobre os benefícios do café e seu valor simbólico na Colômbia. Depois de um passeio pelas plantações, é feita uma degustação de café e cana-de-açúcar. Para encerrar, é servido um almoço tradicional.

Tour do café e do chocolate na Costa Rica

Esta experiência acontece na fazenda North Field Coffee, em Arenal, na Costa Rica. O passeio começa com uma caminhada pela plantação de café, onde os viajantes aprendem sobre as práticas da plantação. Então, é feita uma visita na zona de cultivo do cacau. Depois de entender como a matéria-prima é descascada e tostada, é possível desfrutar de uma deliciosa degustação de cacau, café e cana-de-açúcar.

Tour do café e do cacau em Punta Cana

Neste tour, os amantes de café e chocolate visitam uma plantação para descobrir os segredos dos cultivos dominicanos. Em uma fazenda localizada na comunidade de El Caño, os viajantes percorrem diferentes plantações, em especial as de café e cacau. Durante todo o trajeto, são feitas diversas degustações dos produtos cultivados. Com esta experiência, também é possível aprender sobre a produção da mamajuana, uma bebida típica do país, o azeite de coco, a baunilha e a cana-de-açúcar.

Oficina de café turco em Istambul

Quem gosta de café provavelmente já assistiu um vídeo na internet que mostra o café turco sendo preparado na areia. Durante esta oficina, é possível aprender mais sobre este método singular e curioso. Os viajantes têm a oportunidade de preparar sua própria infusão, passando pelo processo completo de escolha dos grãos e moagem. Ao fim da experiência, todos ganham um jogo de café que inclui uma cezve (cafeteira tradicional turca), uma xícara, café e um doce típico turco.

