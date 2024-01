Destinos incríveis para conhecer as belíssimas piscinas naturais que se formam em suas praias

Ilhas Virgens Britânicas, Bocas del Toro, no Panamá, a Ilha de Páscoa, no Chile, e a mais de 4 mil metros de altura, na Bolívia

Ilha de Páscoa ou Rapa Nui, um dos lugares mais místicos e isolados do planeta, não é muito conhecida por suas praias – tanto é que em toda a ilha há apenas uma com uma grande extensão de areia fofa, as outras são todas rochosas. É por isso que a Playa Pea é uma das mais frequentadas pelos visitantes entre um passeio e outro para conhecer as misteriosas estátuas moai. É ali que podemos ver tartarugas gigantes e onde os surfistas aproveitam para pegar as melhores ondas.

Ilha de Páscoa ou Rapa_Nui

Mas para quem deseja águas mais calmas, há também uma piscina natural protegida por rochas que deixa o mergulho mais tranquilo. Playa Pea está localizada no centro Hanga Roa, a capital e a única cidade da ilha, e a uma curta caminhada do Nayara Hangaroa, resort 5 estrelas e membro da Leading Hotels of the World.

Isla Pájaros, Bocas Del Toro

Em pleno Caribe panamenho, uma pequena ilha habitada por diversos tipos de pássaros parece um oásis no vazio do oceano. Acessível apenas de barco, esse pedaço de rochas repleto de árvores e ninhos de aves exóticas forma uma barreira, onde é possível nadar tranquilamente.

O verde esmeralda do mar contribui para um delicioso mergulho de snorkel e o som das ondas se mistura com o canto dos pássaros. Passeio indispensável para quem se hospeda no La Coralina Island House, hotel que está situado na ilha vizinha e principal do arquipélago, a Cólon, e que organiza saídas personalizadas para grupos de hóspedes a bordo de sua lancha ou veleiro.

Termas de Polques, Bolívia

Piscinas naturais de Termas_Polques, na região sul da Bolívia

Após algumas horas de expedição pelas montanhas dos Andes na Bolívia, passando por lagoas das mais diferentes cores, desertos de minerais e campos verdes repletos de lhamas, não há nada mais mágico do que chegar às piscinas naturais de Polques, na região sul do país e a quase 4.400 metros de altitude. Um descanso nas águas quentes para se recompor e seguir viagem. Ali, a estrutura rústica mostra muito da cultura e do patrimônio histórico do povo andino e é possível ver mulheres quechuas por perto, usando a água que brota das rochas para atividades diárias. Toda essa rota pode ser organizada por empresas locais, como a Hidalgo Tours, agência proprietária também do Palácio de Sal, o primeiro hotel de sal do mundo. https://hidalgotours.com/

The Baths, Ilhas Virgens Britânicas

Dezenas de piscinas naturais no Parque Nacional de The Baths

No Parque Nacional de The Baths, em Virgin Gorda, nas Ilhas Virgens Britânicas, não há apenas uma piscina natural, mas dezenas delas. Elas se formam entre grandes formações rochosas e são ideais para um mergulho de snorkel em águas cristalinas ou uma pose para fotos – não há nada mais Instagramável. As piscinas na verdade são um caminho que levam a Devil’s Bay, praia paradisíaca que ao ser descoberta é um daqueles momentos inesquecíveis para qualquer visitante. Para quem não estiver hospedado em Virgin Gorda é preciso chegar de barco a The Baths – passeio que pode ser organizado diariamente pela equipe de Necker Island, a ilha privativa de Sir Richard Branson e uma das mais exclusivas do mundo.