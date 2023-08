Cruzeiro dedicado ao chocolate terá viagem pela Europa

Do café da manhã ao jantar, os hóspedes vão poder experimentar diferentes pratos de chocolate, com diferentes variedades e combinações

Alô, amantes do chocolate!!! Que tal fazer um cruzeiro na Europa cujo tema é justamente o chocolate? A Costa Cruzeiros está com uma viagem especial pela Europa em novembro com diferentes experiências gastronômicas – e tudo com um sabor doce e especial.

O ‘ChocoCruise – Explore o Mundo do Chocolate’ é uma parceria da Costa Cruzeiros com o Grupo Barry Callebaut. A viagem pelo Mediterrâneo vai acontecer entre os dias 17 e 24 de novembro, passando por Gênova, Cagliari, Nápoles e Civitavecchia (Itália), Marselha (França) e Barcelona (Espanha).

A bordo do cruzeiro temático estarão cinco dos maiores mestres confeiteiros do mundo, de cinco diferentes países. São eles: o italiano Alberto Simionato, o suíço Joël Perriard, o francês Philippe Bertrand, o espanhol Ramon Morató e o belga Alexandre Bourdeaux, além de Riccardo Bellaera, Corporate Pastry Chef & Baker da Costa Cruzeiros.

Do café da manhã ao jantar, os hóspedes vão poder experimentar diferentes pratos de chocolate, com diferentes variedades e combinações – e tudo vai combinar com o destino visitado durante o cruzeiro.

O chocolate, no entanto, não estará presente apenas nas comidas servidas a bordo. Graças à parceria com a Bacardi, dois master bartenders italianos vão usar também o ingrediente nas bebidas, apresentando coquetéis exclusivos.

Além disso, a programação do cruzeiro temático prevê também encontro dos hóspedes com mestres confeiteiros e workshops.

Se você tiver interesse em participar desse cruzeiro, o valor parte de R$ 2.958,00 por pessoa em cabine interna dupla e o pacote pode ser comprado no Melhores Destinos. Mas não se esqueça que as passagens aéreas não estão incluídas, então vale também pesquisar os melhores valores de passagem aérea para a Itália.