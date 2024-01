Conheça os melhores destinos de natureza revelados pelo Travellers Choice

De parques nacionais até lugares incríveis para ver o pôr do sol, você conhecerá agora os lugares preferidos de quem viaja para se conectar com a natureza!

Natal, no Rio Grande do Norte, Brasil, está no top 20 da premiação - Foto: AdobeStock

Chegou a época do ano em que descobrimos os vencedores do famoso Travellers’ Choice Awards Best of the Best, o prêmio que revela os melhores do turismo mundial com base na avaliação dos viajantes! Portanto, prepare-se para conhecer os melhores destinos de natureza do mundo, tendo o Brasil no top 20! De parques nacionais até lugares incríveis para ver o pôr do sol, você conhecerá agora os lugares preferidos de quem viaja para se conectar com a natureza!

Kathmandu, Nepal

A capital do Nepal é cercada por locais históricos, templos antigos, santuários e aldeias incríveis. Misture-se com moradores locais e animais em meio aos monumentos da Praça Darbar ou junte-se a caminhantes nas montanhas no movimentado distrito de Thamel. Conheça os trabalhos impecáveis dos artesãos locais.

Lugar ótimo para: caminhadas, passeios em 4×4, passeios culturais

Baía de Halong, Vietnã

Ilhas de calcário, cavernas e formações rochosas atraem diferentes viajantes à Baía de Halong, no Vietnã. A paisagem deslumbrante é perfeita para ser apreciada de caiaque ou barco.

Lugar ótimo para: passeios ao ar livre, Stand Up Paddle, spas, passeios de caiaque

Hurghada, Egito

Seus impressionantes recifes de coral e águas azul-turquesa são perfeitos para a prática de windsurf, o que fez de Hurghada uma cidade turística na costa do Mar Vermelho, no Egito. Com fácil acesso às deslumbrantes Ilhas Giftun e ao Deserto da Arábia Oriental, Hurghada tem visto um grande desenvolvimento na última década!

Lugar ótimo para: spas, mergulho, snorkeling

Mauritius

Chamado de Mauritius, o país insular no Oceano Índico é considerado o destino mais rico do continente africano, um paraíso tropical cheio de lazer. Port Louis, a capital moderna desta ilha, é um porto com uma orla revitalizada e um mercado movimentado.

Lugar ótimo para: passeio de barco, spas, passeios românticos, mergulho

Lombok, Indonésia

Se estivesse localizado em qualquer outro lugar do mundo, Lombok seria o destino dos sonhos de muita gente. Mas como fica a leste de Bali, são poucos os que ouviram falar das suas enseadas isoladas e das incríveis praias! Esta ilha indonésia tem um ponto alto que Bali não consegue igualar: o Monte Rinjani, um vulcão ativo com um enorme lago dentro da sua caldeira. Uma caminhada matinal permite observar o nascer do sol sobre o mar.

Lugar ótimo para: passeios ao ar livre, caminhadas, escalada, aulas de surf

Kauai, Havaí

A relaxante Kauai (apelidada de Ilha Jardim) é a menos desenvolvida comercialmente das ilhas havaianas. Cachoeiras, passeios panorâmicos e mais de 60 praias compõem a paisagem. Algumas praias oferecem ótimo mergulho com snorkel, outras têm piscinas naturais para crianças e algumas são perfeitas para todos os tipos de esportes aquáticos.

Lugar ótimo para: viciados em compras, passeios de caiaque, observação de baleias, mergulho

Ilha de Zanzibar, Tânzania

O Arquipélago de Zanzibar, localizado no Oceano Índico, a 24 quilômetros da costa da Tanzânia, é um local de tirar o fôlego para fugir do mundo. O viajante desfrutará de águas cristalinas azul-turquesa; bancos de areia perfeitos para relaxar; e muitas ilhas, quase desertas.

Lugar ótimo para: passeios históricos, safáris, passeios culturais

Grand Cayman, Ilhas Cayman

Quanto mais longe você estiver das movimentadas docas da Grand Cayman, mais paz e tranquilidade encontrará. Em Stingray City, as arraias nadam ao seu lado nas águas tranquilas. Mais perto da cidade, os viajantes relatam encontrar alguns dos melhores serviços de massagens e spa em qualquer lugar do Caribe.

Lugar ótimo para: viciados em compras, aluguel de barcos, mergulho

Guadalupe, França

Com praias de areia branca, picos vulcânicos e parques protegidos, além de alguns dos locais de mergulho mais impressionantes do mundo, Guadalupe é um paraíso para quem gosta de ilhas. Este arquipélago francês é um dos segredos mais bem guardados das Caraíbas, oferecendo uma alternativa mais descontraída aos seus vizinhos mais conhecidos.

Lugar ótimo para: aulas de surf, comida local

Parque Nacional Kruger, África do Sul

A maior reserva de caça da África do Sul, o Parque Nacional Kruger é basicamente sinônimo da palavra “safári”. Lar de mais de 500 espécies de aves, 100 répteis, quase 150 mamíferos, vários sítios arqueológicos e uma diversidade impressionante de árvores e flores, Kruger é o principal parque nacional do país. Os aventureiros podem explorar o parque em um 4×4, fazer uma caminhada pela mata ou voar em um balão

Lugar ótimo para: passeios, safáris, spas

20º – Natal, Brasil

Famoso por suas belezas naturaise porta de entrada para as deslumbrantes praias do Rio Grande do Norte, a cidade de Natal está situada na costa atlântica do Brasil, na foz do rio Potengi. Fuja da agitação nas praias isoladas de Pipa e Pirangi ou viva em Genipabu e Tibau do Sul.

Lugar ótimo para: história da arte, passeios em 4×4