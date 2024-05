Começou: maior estação de esqui do Chile antecipa abertura da temporada de inverno

Um dos principais destinos de neve da América do Sul já está quase pronto para receber os turistas. Diante da nevasca que já chegou antecipadamente, o Valle Nevado, no Chile, vai abrir suas pistas de esqui mais cedo esse ano.

A temporada de inverno no Valle Nevado acontece tradicionalmente de junho a setembro, mas os brasileiros que estão pensando em ir para lá já podem se programar para esquiar a partir de 31 de maio, sexta-feira. A região já acumula mais de 1,30m de neve.

Até o dia 2 de junho, o Valle Nevado Ski Resort vai ter uma abertura parcial, apenas com os teleféricos Gôndola, Prado e Vaivén funcionando, assim como a loja de aluguel de roupas e equipamentos, armários e o restaurante Valle Lounge. Os hotéis ainda estarão fechados nesse período.

Essa abertura parcial é uma boa notícia para os brasileiros que podem aproveitar o feriado de Corpus Christi para viajar. Apesar de os hotéis no Valle Nevado ainda não estarem abertos (deve começar a funcionar apenas no dia 3 de junho), uma opção é se hospedar na capital Santiago, que fica a 60 km de distância.

Os ingressos diários para o Valle Nevado custam 25 mil pesos chilenos (R$ 145); crianças menores de 12 anos e adultos maiores de 75 anos não pagam para esquiar ao alugarem seus equipamentos no resort.

Além do Valle Nevado, a forte nevasca chegou mais cedo também em Bariloche. O inverno, que costuma iniciar no final de junho, foi antecipado pela natureza. Já na primeira semana de maio foi registrada uma nevasca histórica com quase 50 centímetros de neve acumulada em alguns bairros e mais de 2 metros no topo dos morros. A cidade argentina até 50 mil brasileiros na temporada de inverno.

As atrações turísticas já se prepararam para receber uma temporada de neve mais longa, contabilizando 100 dias de neve. Neste período, Bariloche deve ter dias de nevascas intensas e oferecer uma experiência incrível a seus visitantes!