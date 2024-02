Além do Atlântico, belos cenários de lazer e sossego dos rios de água doce

Mira Estrela é famosa pela sua praia de rio, conhecida como a Prainha Municipal - Foto: Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo/Divulgação

É certo que praias são locais para diversão, prática de esportes, banhos de sol, descanso, reunião de amigos, de família, e que, na maioria das vezes, produzem sensação de bem-estar. Só no litoral paulista são 293 praias pelos 622 quilômetros de extensão. Mas há tempos deixou de ser um privilégio colocar os pés na areia à frente somente nas águas salgadas do Atlântico. Isto porque o Estado de São Paulo dispõe de 99 municípios, do interior, capazes de bem receber seus turistas à beira de volumosos e atraentes rios. Com areia e tudo.

São as praias de água doce que oferecem estrutura suficiente para quem quer aproveitar as águas de um rio em meio a bonitos cenários para se refrescar, com tranquilidade e até com belo verde ao redor. A água dos rios, lagos e lençóis subterrâneos possuem uma salinidade próxima de zero e por oposição à água salgada do mar, são chamadas de água doce. Segue a relação de sete destinos paulistas do Turismo Fluvial prontos para receber seus visitantes.

Buritama

Banhado pelos rios Tietê, Palmeirinha e Santa Bárbara, o município de Buritama tornou-se um local para o turismo de lazer e entretenimento. E a Prainha local, no Parque Turístico “João Simão Garcia”, surge como destacada opção de lazer para a região. Possui até um Catamarã como grande atrativo. Com clima subtropical, Buritama é um ponto de encontro para quem procura atividades rurais, turismo náutico, de pesca, além dos condomínios, ranchos e passeios de barco. A Prainha de Buritama tem 1,2 mil metros quadrados de praia, 83 quiosques com churrasqueiras, banheiros com duchas, área de camping e lanchonete.

Itapura

No município está a foz do Rio Tietê, que é o encontro com o Rio Paraná, com uma fauna repleta de peixes e pássaros. Destaque para a Prainha Municipal, um lugar de fácil acesso, equipada com banheiros, duchas, quiosques, churrasqueiras, lanchonetes e lugar com uma praça de eventos. Área de banho no Rio Tietê em águas cristalinas. Ideal também para o turismo de pesca graças à combinação do clima favorável e dos rios. O visitante que for pescar pode encontrar tucunarés, pacus e piau.

Mendonça

Nesta cidade, o rio Tietê é um espelho d’água. Para o turista que busca sossego, diversão e belas paisagens em meio à fauna e flora, a cidade integra a Região Turística Águas, Sabores e Saberes, no noroeste do Estado. Destaque para a praia fluvial da Barra Mansa, mais conhecida como Prainha de Mendonça, no rio Tietê, considerada um equipamento turístico bem cuidado, com capacidade para receber até cinco mil pessoas. O visitante vai encontrar três quilômetros de areia com infraestrutura de banheiros, salva-vidas, quiosques, espaço para futebol de praia, cais, piscinas com tobogã, lanchonete e área de camping.

Mira Estela

Mira Estrela é banhada pelo Rio Grande, tem clima temperado e sua qualidade de vida é considerada alta. É famosa pela sua praia de rio, conhecida como a Prainha Municipal que fica a 11 km do centro urbano e é um verdadeiro refúgio de 7,2 hectares. Possui chalés, churrasqueiras, quiosques, sanitários, lanchonetes e restaurante. Totalmente arborizada, possui área para camping, lago para banho e dispõe de área verde, playground com brinquedos para as crianças e campos de futebol, voleibol e futevôlei. Para os pescadores, o Rio Grande, que banha Mira Estrela, é rico em peixes como o dourado, o surubim, o lambari e o tucunaré.

Presidente Epitácio

A Estância Turística de Presidente Epitácio é privilegiada pela natureza que contempla cenários perfeitos para a prática da atividade turística. Tem um leque de atrativos a começar pelo Parque Municipal, o Figueiral, localizado às margens do Rio Paraná, distante aproximadamente 5 km do centro da cidade. Além da praia de água doce, tobogã, quadra poliesportiva, campo de areia, lanchonetes, restaurante, áreas de recreação e toda infraestrutura necessária para um dia de lazer.

Rosana

Repleto de riquezas naturais, Rosana está localizada no extremo oeste do Estado de são Paulo. Vem se destacando perante o cenário regional devido a procura pelo turismo de pesca. A cidade está localizada entre dois grandes rios do país, o Paraná e a Paranapanema e é esta abundância de água que movimenta o turismo, tanto para pesca quanto para atividades em meio à natureza. Destaque para o Balneário Municipal construído às margens do Rio Paraná, possui infraestrutura com banheiros, duchas, estacionamento, quadras de areia, campo de futebol de areia, playground para as crianças, policiamento e corpo de bombeiros.

Santa Clara d’Oeste

Um dos maiores complexos turísticos de todo o Estado fica localizado em Santa Clara d’Oeste. Trata-se do Grandes Lagos Resort e Parque Aquático, localizadas às margens do encontro dos rios Paranaíba e Rio Grande, formando o Rio Paraná, situado no famoso “Marco Zero”. Em frente a este marco está localizada a Prainha Municipal do Coti, uma área de lazer com quiosques, churrasqueira, playground, quadra de areia e muita sombra, tudo sem custos. E para os turistas que têm barcos ou que queiram conhecer ainda mais a região, o empreendimento conta também com uma Marina para proporcionar uma experiência completa.