Se você é um aventureiro destemido em busca de paisagens exóticas, um apreciador de história e cultura, ou simplesmente alguém que busca uma pausa revigorante na rotina, o turismo tem algo especial a oferecer a todos. Porém, nem sempre realizar uma viagem é viável financeiramente, dependendo do destino escolhido.

Em uma realidade pós-pandêmica, o setor se recupera aos poucos. Para auxiliar os viajantes brasileiros a fazer parte deste momento, incentivando a retomada das viagens internacionais, a Turismo Dklassen, fez uma seleção com sete locais acessíveis para brasileiros visitarem fora da América do Sul.

Para um destino ser considerado barato, deve-se levar em conta todos os gastos básicos que um viajante tem, como alimentação, hospedagem e traslados. Sendo assim, os valores mencionados têm como base hospedagens em hotéis 3 estrelas bem recomendados pelos turistas, com valor para dois hóspedes, além da média de preços das refeições.

Tailândia

Praias paradisíacas, ricas comidas típicas, festas animadas e diversas atrações. Com grandes cidades como Bangkok e Chiang Mai, o país já está na lista de desejos de muitos viajantes. Com menos de R$ 200 é possível passar o dia com hospedagem, alimentação e passeio.

Média por refeição – US$ 2,02

Água 1,5 l – US$ 0,47

Hotel – US$ 30

Sri Lanka

Pouco conhecido, esse país tem muito a oferecer, apesar do pequeno tamanho. Com uma belíssima natureza, cultura e diversidade religiosa, ele já foi eleito o melhor destino para viajar em 2019, pela Lonely Planet.

Média por refeição – US$ 1,37

Água 1,5 l – US$ 0,38

Hotel – US$ 30

Egito

Ao contrário do que muitos pensam, o Egito é um país barato para se visitar. É possível até se hospedar bem de frente para as pirâmides no Cairo, por menos de R$ 150 (duas pessoas).

Média por refeição – US$ 3,43

Água 1,5 l – US$ 0,22

Hotel – US$ 30

Bulgária

Um dos países mais baratos para visitar na Europa, oferece paisagens históricas, praias e mosteiros e, por incrível que pareça, uma vida noturna super agitada.

Média por refeição – US$ 8,13

Água 1,5 l – US$ 0,58

Hotel – US$ 35

Filipinas

Com praias de água cristalina, montanhas e uma boa infraestrutura, esse destino, também no sudeste asiático, entra para a lista. Com menos de R$ 20 você pode se alimentar bem até mesmo na capital do país, Manila.

Média por refeição – US$ 3,58

Água 1,5 l – US$ 0,69

Hotel – US$ 25

Marrocos

Com suas paisagens desérticas, a localidade tem atraído muitos turistas. O país africano oferece muita cultura, gastronomia e diversidade. Marrakech, Casablanca e Tânger são cidades que não podem faltar no seu roteiro.

Média por refeição – US$ 3,14

Água 1,5 l – US$ 0,56

Hotel – US$ 40

Croácia

Uma das águas mais azuis que você conhecerá, os turistas que visitam saem deslumbrados. Atrações para a família toda não faltam, como a ilha de Vis, na capital Zagreb; e, ainda, para os amantes de Game of Thrones, a cidade de Dubrovnik, uma das locações da série, é destino obrigatório para você mergulhar nesse universo.

Média por refeição – US$ 8,42

Água 1,5 l – US$ 1,05

Hotel – US$ 40