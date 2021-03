Vitrine animal: confira achados do mercado pet na região

Conheça as novidades que o mercado pet oferece para garantir o bem-estar do seu bichinho de estimação

Na busca por novidades no mercado, a reportagem da Revista L procurou por produtos que estão em alta no mundo animal. Desde cama e conforto, roupas e ração de qualidade, todos os produtos oferecidos são pensados no bem-estar e na qualidade de vida dos bichinhos.

Toda a linha pode ser conferida com os fornecedores, assim como a disponibilidade e mais informações. Confira!