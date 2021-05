Avaliação oftalmológica garante olhos saudáveis dos animais

Glaucoma, catarata, conjuntivite, doenças das pálpebras e cílios e úlcera de córnea. As doenças que comprometem a visão e interferem diretamente na qualidade de vida dos animais podem ser prevenidas através da avaliação oftalmológica regular, com periodicidade a cada seis meses.

A recomendação é da médica veterinária especialista em oftalmologia Daniela Pereira, da Clínica Oftalmológica Veterinária, pioneira em Americana. Ela explica que, além das consultas com especialistas, outro cuidado importante é a limpeza da região dos olhos dos animais.

“A remela que acumula nos olhos é como a nossa quando acordamos. Essa sujeirinha pode ser limpa com água filtrada ou soro fisiológico, sempre no sentido temporal, da orelha, para o nasal. No cantinho próximo ao nariz de todos os cães há um ponto lacrimal e a sujeira também é drenada por ali”, explica a especialista.

A limpeza precisa ser feita com um algodão umedecido. No caso dos cães que têm olhos muito expostos é preciso ter cautela para não machucar.

O cuidado não precisa ser diário, mas é importante que seja feito pelo menos duas vezes na semana, especialmente após passeios ou brincadeiras ao ar livre, reduzindo as chances de irritações. É importante consultar o veterinário sobre o produto e procedimento mais adequado para cada caso.

Outra dica é deixar os pelos próximos aos olhos sempre bem aparados e atentar-se para a possibilidade de alergias aos perfumes que normalmente são aplicados nos pet shops. “É preciso tentar perceber se o pet chega em casa e começa a se esfregar bastante pelo chão. Se eles têm muita coceira nesse momento, provavelmente têm alergia ao perfume, e não é interessante usar”, alerta Daniela.

A veterinária especialista ressalta que a aparência saudável envolve olhos com brilho, sem secreção, sem incômodos e com a esclera sempre branca.

Os sinais de que o cachorro ou gato precisa de uma avaliação oftalmológica são secreção ocular exagerada, inflamação nos olhos, piscar com frequência, lacrimejamento, coceira, alteração na cor, tamanho ou posição dos olhos, sensibilidade à luz e superfície do olho sem brilho.